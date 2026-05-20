北斗晶、スープやおかず並ぶ“冷凍庫の整理ごはん”を披露 夏場に氷をストックするため「コツコツ食べて、冷凍庫の中を空けてます」

北斗晶、スープやおかず並ぶ“冷凍庫の整理ごはん”を披露 夏場に氷をストックするため「コツコツ食べて、冷凍庫の中を空けてます」