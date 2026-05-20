北斗晶、スープやおかず並ぶ“冷凍庫の整理ごはん”を披露 夏場に氷をストックするため「コツコツ食べて、冷凍庫の中を空けてます」
元プロレスラー・佐々木健介（59）の妻で、元プロレスラー・タレントの北斗晶（58）が、20日までに自身のブログを更新。スープやおかずが並ぶ“冷凍庫の整理ごはん”を披露した。
【写真】「美味しそう」スープやおかずが並ぶ、北斗晶の“冷凍庫の整理ごはん”
北斗は「夕食に冷凍しておいたキノコやとうもろこしベーコンなどを使ってクリームスープをたっぷり作りました」と報告。さらに「豚肉の生姜焼きも新玉ねぎと一緒に炒めていただきました」「お腹も冷凍しておいたもの!!とにかく冷凍庫の中が色々あるので次々食べて片付け」（原文ママ）と、ストックしていた食材をフル活用したメニューを明かした。
「時々、化石みたいな冷凍物が出てきますが」とおちゃめにつづりつつ、「夏場のためにロックアイスをたくさん入れたいからコツコツ食べて、冷凍庫の中を空けてます」と、夏本番に向けて計画的に冷凍庫を整理している主婦ならではの理由を明かした。
コメント欄には「勉強になります」「美味しそう」「しあわせですね」「食べたいなぁ」などの声が寄せられている。
【写真】「美味しそう」スープやおかずが並ぶ、北斗晶の“冷凍庫の整理ごはん”
北斗は「夕食に冷凍しておいたキノコやとうもろこしベーコンなどを使ってクリームスープをたっぷり作りました」と報告。さらに「豚肉の生姜焼きも新玉ねぎと一緒に炒めていただきました」「お腹も冷凍しておいたもの!!とにかく冷凍庫の中が色々あるので次々食べて片付け」（原文ママ）と、ストックしていた食材をフル活用したメニューを明かした。
「時々、化石みたいな冷凍物が出てきますが」とおちゃめにつづりつつ、「夏場のためにロックアイスをたくさん入れたいからコツコツ食べて、冷凍庫の中を空けてます」と、夏本番に向けて計画的に冷凍庫を整理している主婦ならではの理由を明かした。
コメント欄には「勉強になります」「美味しそう」「しあわせですね」「食べたいなぁ」などの声が寄せられている。