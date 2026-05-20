先月、埼玉県戸田市で無免許でバイクを運転して乗用車と衝突し、バイクに同乗していた16歳の少年に重傷を負わせ、その場から逃走したとして、17歳の少年が逮捕されました。

無免許過失運転致傷とひき逃げの疑いで逮捕されたのは、埼玉県戸田市に住む無職の17歳の少年です。

先月21日の夕方、戸田市上戸田の信号のない交差点で無免許でバイクを運転していて乗用車と衝突し、バイクに同乗していた16歳の少年に重傷を負わせて、その場から逃走した疑いが持たれています。

警察によりますと、バイクには2人が乗っていましたが、いずれもヘルメットはかぶっていなかったとみられます。

バイクは交差点の一時停止を無視し、右側から直進してきた乗用車と衝突したということです。

バイクに同乗していた16歳の少年は脳挫傷など6か月の重傷を負いました。バイクを運転していた少年と乗用車の運転手にけがはありませんでした。

少年は、事故当日の21日深夜に母親らと一緒に警察に出頭してきたということです。

取り調べに対し、「無免許で事故を起こしたのは間違いない」「気が動転していた」と容疑を認めているということです。