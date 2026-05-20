「グルメや地酒を楽しめる」好き＆行ってみたい“岩手県の繁華街＆歓楽街”ランキング1位は？【2026年調査】
日が長くなるにつれて屋外での飲食や散策が心地よい時期となりました。活気ある繁華街の灯りに誘われて、心ときめくひとときを過ごせる場所はどこなのか気になりますよね。
All About ニュース編集部では、2026年5月7〜8日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、繁華街＆歓楽街に関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「岩手県の繁華街＆歓楽街」ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「飲食店も多いし盛岡に行った際には必ず通る道で好き」（40代男性／神奈川県）、「カフェやレストラン、雑貨店など多彩なお店が集まり、アーケードもあって天候を気にせず歩けるため、子どもと一緒にショッピングや食事を満喫できそうだからです」（30代女性／埼玉県）、「飲み屋街として栄えていますし、地元の方が通っているエリアなので岩手県の雰囲気を楽しみながら夜の時間を過ごしてみたい」（30代男性／福岡県）といったコメントがありました。
回答者からは「県庁所在地である盛岡。その駅前となるとやっぱり栄えてて岩手の美味しい料理やいい居酒屋など色々巡れそうだから」（20代男性／兵庫県）、「駅からのアクセスが抜群に良く、盛岡冷麺の名店などが密集しているので、観光や出張の際にも立ち寄りやすいから」（30代女性／長崎県）、「飲食店や居酒屋、土産店などが集まり、岩手ならではのグルメや地酒を楽しめるエリアです。駅からアクセスしやすく、にぎやかな街並みを散策しながら食事を満喫したいと思いました」（30代男性／埼玉県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年5月7〜8日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、繁華街＆歓楽街に関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「岩手県の繁華街＆歓楽街」ランキングの結果をご紹介します。
2位：大通商店街（盛岡市）／75票2位は、盛岡市の中心部に位置する「大通商店街」です。ファッションビルや飲食店、老舗の専門店が立ち並ぶ県内最大の繁華街。歩行者天国が行われることもあり、買い物客から夜の宴会まで、幅広い層で常ににぎわいを見せる、盛岡の活気を象徴するエリアです。
回答者からは「飲食店も多いし盛岡に行った際には必ず通る道で好き」（40代男性／神奈川県）、「カフェやレストラン、雑貨店など多彩なお店が集まり、アーケードもあって天候を気にせず歩けるため、子どもと一緒にショッピングや食事を満喫できそうだからです」（30代女性／埼玉県）、「飲み屋街として栄えていますし、地元の方が通っているエリアなので岩手県の雰囲気を楽しみながら夜の時間を過ごしてみたい」（30代男性／福岡県）といったコメントがありました。
1位：盛岡駅前通り（盛岡市）／91票1位は、岩手の玄関口である「盛岡駅前通り」が選ばれました。JR盛岡駅に隣接し、ホテルや駅ビル、飲食店が集結。わんこそばや盛岡冷麺などの有名店も多く、観光やビジネスの拠点として非常に利便性が高いエリアです。再開発により美しく整備され、多くの人を迎え入れています。
回答者からは「県庁所在地である盛岡。その駅前となるとやっぱり栄えてて岩手の美味しい料理やいい居酒屋など色々巡れそうだから」（20代男性／兵庫県）、「駅からのアクセスが抜群に良く、盛岡冷麺の名店などが密集しているので、観光や出張の際にも立ち寄りやすいから」（30代女性／長崎県）、「飲食店や居酒屋、土産店などが集まり、岩手ならではのグルメや地酒を楽しめるエリアです。駅からアクセスしやすく、にぎやかな街並みを散策しながら食事を満喫したいと思いました」（30代男性／埼玉県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)