お笑いコンビ・レインボーの池田直人が、親友である現役アナウンサーに対し「（婚約者と）チューしてるところ想像できる？」と徹底追及する場面があった。

【映像】「どうせ別れる」レインボー池田が親友・西澤アナにガチ指南

5月19日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の第4話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”30人の中から結婚相手を見つけなければならない婚活プログラムを追う、婚活リアリティショー。挑むのは、人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香・34）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏・32）、モデルのなつえ（徳本夏恵・27）だ。

婚活残り19日、今回は女性陣の友人を招いてのホームパーティーが開催され、ゆかの親友としてお笑いコンビ「レインボー」の池田直人が登場した。ゆかの婚約者であるS・リョウ（大手勤務の会社員兼モデル・年収700万円・29）に対し、「今、婚姻届出すところ想像できる？」と結婚への覚悟を追及した池田は、その答えを受けた直後、「1回西澤と一回（話に）行ってきていい？」と誘い出し、ゆかにさまざまな意見をぶつけた。

池田は「話聞いてる感じ、全然西澤ちゃんが好きじゃなさそう」と切り出すと、「9日間過ごしてこうってことは、しっくりきてないんちゃうん？」とゆかの本心を鋭く突く。

さらに、ゆかに「結婚に『好き』って必要？」と問われた池田は、「めっちゃ必要。好きじゃないと無理」と即答。続けて、「チューしてるところ想像できる？」と核心を突くと、「……想像したことなかったかも」との返答に、「なんで一緒に居るん？」と追撃した。

その後のインタビューで、池田は「こんな西澤、何十回って見てきてます。いつもしんどがってます」と理解を示し、「本当に好きになった人と、結婚したい人と結ばれてほしい。だって好きじゃないんだもん、西澤ちゃんが。好きな人と10日間過ごしたら『付き合いたい』『手繋ぎたい』ってなりますよ」と熱弁を振るった。

同プログラムに参加する女性陣3人は、限られた情報を頼りに、会ってみたい男性1人を選択。その男性とのデートを経て、翌日以降も関係を深めたければ“同棲”、別の男性を選ぶ場合は“婚約破棄”を選択し、30日後の結婚式に向けて究極の選択を毎日繰り返していく。婚活の舞台となるのは、都会の絶景を望むペントハウス。3人それぞれの専用クローゼットや、専属ヘアメイクも用意され、高級感あふれる特別な空間で婚活だけに徹底的に向き合っていく。（ABEMA『時計じかけのマリッジ』より）