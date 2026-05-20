歌手hitomi（50）が、19日放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜午後11時59分）に出演。反抗期の息子から送られた、衝撃のメッセージを明かした。

番組は「男の子ママの悩み」の特集で、hitomiと、内田恭子、高城亜樹、辻希美がゲスト出演。シソンヌ長谷川忍も参加した。

17歳の長女と、11歳、9歳、5歳の男の子3人を育てるhitomiは「まさに反抗期ちょっと始まっている感じで」と切り出すと「LINEで『クソババア 土に還れ』って」と、息子から送られたメッセージを告白。スタジオには「えーっ」と悲鳴が起き、MCの上田晋也も絶句した。

hitomiは「土に還れ？」と繰り返すと、上田も「それは…ちょっとひどいね」と返答。hitomiは「ちょっと言われたこともないし、そういう風に（言葉が）出てくるとも思わなかったから、ちょっと笑っちゃいました」とあっけらかんと話し、上田に「笑い事じゃない」とツッコまれた。

長谷川は男子の気持ちを代弁するように「これ言ったって、おふくろは俺のこと嫌いにならないし怒らない」と説明。内田に「試しているんですか？」と聞かれると、長谷川は「試しているわけじゃないですけど、おふくろはこれぐらいじゃ、俺のこと絶対に見捨てない、とか」と推し量った。hitomiも「そういう感じはしますね」と納得。長谷川は「本気で言ってないですよ」と強調し、上田も「本気で土に還れ、なんて思ってないんだけどね。反抗期はほっとくしかない」と持論を展開した。