◆米大リーグ パドレス―ドジャース（１９日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）

ドジャースのエリク・ラウアー投手（３０）が２６日（日本時間２７日）の本拠地・ロッキーズ戦で先発する見込みとなった。ロバーツ監督が１９日（日本時間２０日）、敵地・パドレス戦を前に取材に応じ、明言。ラウアー本人もグラウンドに姿を見せ、「（先発起用は）すごく前向き。自分が何を期待されているのかが明確なのは良いこと。自分の望みとも一致する。自分は先発として一番力を発揮できると思っている」と意気込んだ。

ドジャースは先発ローテの柱として計算していたグラスノーが腰痛で離脱。回復が思わしくなく、復帰時期も見通せていない。さらに左肩痛で出遅れていたスネルもわずか１登板のみで左肘手術となり、長期離脱になった。さらにリリーフでもディアス、スチュワート、ドライヤー、カスペリアスらが離脱中。故障者が続出しているとあって、ラウアーはブルージェイズから金銭トレードで獲得したばかりの左腕だ。

これまで先発を６人で回してきたドジャース。山本、大谷、ロブレスキ、シーハン、佐々木と５人は開幕からローテの座を守っているが、スネルとグラスノーが抜けたことで、この日の先発・シーハンは中４日での登板となるなど、ギリギリのやりくりとなっている。ロバーツ監督は「（ラウアーは）火曜先発の予定。エメットについては通常の間隔でも投げられると考えています。翔平、山本、朗希のような投手たちは、やはり少し多めの休養が必要だと思う。ロボ（ロブレスキ）も同様だね」と話した。