日本株ＡＤＲ・円換算終値
日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 2950（-7.0 -0.24%）
ホンダ 1343（+0.5 +0.04%）
三菱ＵＦＪ 3094（-14 -0.45%）
みずほＦＧ 6912（+26 +0.38%）
三井住友ＦＧ 5936（-6 -0.10%）
東京海上 7964（+15 +0.19%）
ＮＴＴ 155（-0.3 -0.19%）
ＫＤＤＩ 2754（-10 -0.36%）
ソフトバンク 228（-1.3 -0.57%）
伊藤忠 1977（-3.5 -0.18%）
三菱商 5514（-5 -0.09%）
三井物 5880（+5 +0.09%）
武田 5275（+20 +0.38%）
第一三共 2625（-11 -0.42%）
信越化 7003（-29 -0.41%）
日立 4963（+19 +0.38%）
ソニーＧ 3621（-99 -2.66%）
三菱電 6021（+1 +0.02%）
ダイキン 23576（-154 -0.65%）
三菱重 4133（+7 +0.17%）
村田製 6166（-14 -0.23%）
東エレク 47673（+513 +1.09%）
ＨＯＹＡ 26921（+26 +0.10%）
ＪＴ 6417（-36 -0.56%）
セブン＆アイ 1934（-13 -0.67%）
ファストリ 73415（-235 -0.32%）
リクルート 9791（-55 -0.56%）
任天堂 7470（-49 -0.65%）
ソフトバンクＧ 5491（+130 +2.42%）
キーエンス（普通株） 74927（-73 -0.10%）
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 2950（-7.0 -0.24%）
ホンダ 1343（+0.5 +0.04%）
三菱ＵＦＪ 3094（-14 -0.45%）
みずほＦＧ 6912（+26 +0.38%）
三井住友ＦＧ 5936（-6 -0.10%）
東京海上 7964（+15 +0.19%）
ＮＴＴ 155（-0.3 -0.19%）
ＫＤＤＩ 2754（-10 -0.36%）
ソフトバンク 228（-1.3 -0.57%）
伊藤忠 1977（-3.5 -0.18%）
三菱商 5514（-5 -0.09%）
三井物 5880（+5 +0.09%）
武田 5275（+20 +0.38%）
第一三共 2625（-11 -0.42%）
信越化 7003（-29 -0.41%）
日立 4963（+19 +0.38%）
ソニーＧ 3621（-99 -2.66%）
三菱電 6021（+1 +0.02%）
ダイキン 23576（-154 -0.65%）
三菱重 4133（+7 +0.17%）
村田製 6166（-14 -0.23%）
東エレク 47673（+513 +1.09%）
ＨＯＹＡ 26921（+26 +0.10%）
ＪＴ 6417（-36 -0.56%）
セブン＆アイ 1934（-13 -0.67%）
ファストリ 73415（-235 -0.32%）
リクルート 9791（-55 -0.56%）
任天堂 7470（-49 -0.65%）
ソフトバンクＧ 5491（+130 +2.42%）
キーエンス（普通株） 74927（-73 -0.10%）