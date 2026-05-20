日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　2950（-7.0　-0.24%）
ホンダ　1343（+0.5　+0.04%）
三菱ＵＦＪ　3094（-14　-0.45%）
みずほＦＧ　6912（+26　+0.38%）
三井住友ＦＧ　5936（-6　-0.10%）
東京海上　7964（+15　+0.19%）
ＮＴＴ　155（-0.3　-0.19%）
ＫＤＤＩ　2754（-10　-0.36%）
ソフトバンク　228（-1.3　-0.57%）
伊藤忠　1977（-3.5　-0.18%）
三菱商　5514（-5　-0.09%）
三井物　5880（+5　+0.09%）
武田　5275（+20　+0.38%）
第一三共　2625（-11　-0.42%）
信越化　7003（-29　-0.41%）
日立　4963（+19　+0.38%）
ソニーＧ　3621（-99　-2.66%）
三菱電　6021（+1　+0.02%）
ダイキン　23576（-154　-0.65%）
三菱重　4133（+7　+0.17%）
村田製　6166（-14　-0.23%）
東エレク　47673（+513　+1.09%）
ＨＯＹＡ　26921（+26　+0.10%）
ＪＴ　6417（-36　-0.56%）
セブン＆アイ　1934（-13　-0.67%）
ファストリ　73415（-235　-0.32%）
リクルート　9791（-55　-0.56%）
任天堂　7470（-49　-0.65%）
ソフトバンクＧ　5491（+130　+2.42%）
キーエンス（普通株）　74927（-73　-0.10%）