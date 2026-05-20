「阪神４−２中日」（１９日、倉敷マスカットスタジアム）

阪神のドラフト１位・立石正広内野手（２２）が、１９日の中日戦（倉敷）でプロ初打席初ヒットを放った。創価大野球部で、１年生時からともにメンバー入りし、現在は社会人野球のミキハウスでプレーする大島正樹さん（２２）が、デイリースポーツに手記を寄せた。４年間ともに汗を流した、かつてのチームメートが、黄金ルーキーの素顔を明かした。

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マサ。プロ初ヒットおめでとう！

初めてマサを見たときの印象は、線は細いけどめっちゃ飛ばすなって。１年生で先輩とロングティーをやったときも、一番飛ばしててエグいなと思った。けど悪く言ったら、あんま当たらへんし、飛ばすだけやなって思ってた（笑）。性格は今もずっと変わらないな。めっちゃ優しくて天然。野球部の中では一番愛されてたんちゃうかな。

お互い１年生からメンバーに入って、秋の横浜市長杯（神宮大会を懸けた試合）でスタメンで出たな。２人とも見逃し三振して、「やばい。いつ代えられてもおかしくないぞ」って話したのはめっちゃ覚えてる。

主将として、気持ちを表に出したりとか、指示することはそんなになかったけど、野球はすごかったし、誰よりも練習してた。それをみんな見てたから、誰も文句は言わない。１年生にも話しかけたりして、マサについていけば大丈夫って勝手になってた。

自分らは、めちゃくちゃ仲の良い年代やったな。ピッチャーと野手では練習内容も違って、あんまり仲良くならないことも普通やったけど、そんなん関係なかった。最後の試合で負けた後、４年生でミーティングして、マサの言葉でメンバーに入れなかった同期が何人か結構泣いてた。誰よりも仲間思いで、みんなに信頼されてると思ったよ。

野球以外では、よくご飯も食べに行った。（大学野球を）引退してから、１泊２日で箱根に温泉旅行へ行ったのも楽しかったな。そんときは野球の話もしなくて、オンとオフはめちゃくちゃハッキリしてるなって思ってた。３月の卒業式のときも焼き肉ごちそうさまでした！ドラ１やし、甘えさせてもらいました（笑）。

ドラフトの日は、マサと山崎（ヤクルト３位）が指名されて、自分の名前が呼ばれなかった。だいぶ落ち込んでたから、気を使ってドラフトの話は、しないようにしてくれてたかな。次の日からは全然普通で、自分も阪神ファンやし、うれしかったよ。

マサが（プロに行けて）いいなっていう、うらやましさはなかったかな。普段からめちゃくちゃ練習してたし、そらドラ１で行くやろうなって。自分も来年のドラフトでプロに行きたいって、改めて思ってる。また同じ舞台で野球しよう！

◆大島正樹（おおしま まさき）２００３年１２月２８日生まれ。２２歳。外野手。京都府出身。敦賀気比では１年夏からレギュラー。甲子園にも３度出場。創価大でも１年からベンチ入りし、リードオフマンとして活躍。２５年度ドラフトでプロ志望届を提出も指名漏れ。今春から社会人野球・ミキハウスに進む。