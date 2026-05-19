「小6すごすぎる」窪塚洋介、息子・愛流の卒アル公開！ 「こんな凄い作文書けるのスゴすぎ」「感動」
俳優の窪塚洋介さんは5月19日、自身のInstagramを更新。息子で俳優の窪塚愛流さんの「小学校の卒アル」を披露しました。
【写真】窪塚愛流の小学校の卒アル作文
また、「愛流を育てて下さったたくさんの方々、本当にありがとうございます」と、周囲への感謝の言葉で締めくくっています。
ファンからは、「こどものうちにこんな凄い作文書けるのスゴすぎますね」「はぁなんて愛おしい息子なのじゃ」「小学校生活のことも俳優業に活かしたいって言える小6すごすぎる」「お父さんが愛流くんに愛情を注いで育ててきたのが解る文章」「とても素直な素敵な作文ですね」「父のまねをして、、ってところも素直さとリスペクトが詰まってて感動しました」「夢が叶ってるのがすてきですね」と、絶賛の声が相次ぎました。
(文:中村 凪)
【写真】窪塚愛流の小学校の卒アル作文
「はぁなんて愛おしい息子なのじゃ」窪塚さんは「愛流の小学校の卒アル。急に本人が送って来たので不意をつかれた」とつづり、1枚の写真を投稿。愛流さんの卒業アルバムに掲載された作文を披露しています。タイトルは『夢 それは』で、将来の夢について丁寧につづられています。窪塚さんは「最後の1行で吹いたものの すでに半分叶えてる気味なのがすごいのと、まっすぐ真面目とまっすぐ子どもが混ざり合って」と、感動と愛情を込めてコメント。
ファンからは、「こどものうちにこんな凄い作文書けるのスゴすぎますね」「はぁなんて愛おしい息子なのじゃ」「小学校生活のことも俳優業に活かしたいって言える小6すごすぎる」「お父さんが愛流くんに愛情を注いで育ててきたのが解る文章」「とても素直な素敵な作文ですね」「父のまねをして、、ってところも素直さとリスペクトが詰まってて感動しました」「夢が叶ってるのがすてきですね」と、絶賛の声が相次ぎました。
“親子共演”の広告ショットも披露3月27日には「またまた愛流と親子共演」と、「NIKE（ナイキ）」の広告ショットを公開していた窪塚さん。コメントでは、「素敵です」「最高ー」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)