東芝ライフスタイルが、キャリア教育のための副教材に協賛！川崎市内の小中学校に配布

[caption id="attachment_1611428" align="aligncenter" width="600"] 2026年度版川崎市「小学生のためのお仕事ノート」[/caption]

東芝ライフスタイルは、文部科学省が推進するキャリア教育のための副教材である、2026年度版川崎市「小学生のためのお仕事ノート」「中学生のためのお仕事ブック」に協賛した。

同教材は、小中学生が自分の暮らしている街にどんな会社があるのかを知り、それぞれの将来を考えることを支援するもの。東芝ライフスタイルは協賛を通して家電をより身近に感じてもらうとともに、小中学生たちが自分のタイセツなものを見つけるきっかけになることを期待しているという。

東芝ライフスタイルについて

東芝ライフスタイルは、「人々に素敵なくらしを」という企業理念のもと、イノベーティブで「人を想う」商品・サービスを提供し続けている。同社は、時代や家族のあり方が大きく変化し、多様化する現代社会においても、毎日の暮らしの中にある「タイセツ」を守り、より快適なライフスタイルを実現する家電を開発してきた。

2016年7月からは、200以上の国と地域で事業を展開するMideaグループの一員となり、時代の変化や多様なニーズに柔軟に対応できる体制を強化している。「タイセツを、カタチに。」というブランドステートメントのもと、衣食住すべての分野で、利用者一人ひとりの大切な想いに寄り添い、細部までこだわった家電を届けている。

今後も、技術力とアイデアを活かし、安心で快適な暮らしを支える製品・サービスの提供を通じて、人々の「タイセツを、カタチに。」していく。

キャリア教育のための副教材に協賛、小中学校に配布

[caption id="attachment_1611429" align="aligncenter" width="600"] 2026年度版川崎市「中学生のためのお仕事ブック」[/caption]

東芝ライフスタイルが協賛した、2026年度版川崎市「小学生のためのお仕事ノート」「中学生のためのお仕事ブック」は、川崎市教育委員会後援のもと、中広が発行するキャリア教育のための副教材。



「小学生のためのお仕事ノート」は川崎市内の公立小学校117校の小学3・6年生に配布され、発行部数は約29,000部。「中学生のためのお仕事ブック」は川崎市内の公立中学校52校の中学2年生に配布される。発行部数は約12,000部だ。

東芝ライフスタイルは、同社所在地である川崎市の地域発展と、次代を担う子どもたちの学びと成長を応援しているという。

この機会に、2026年度版川崎市「小学生のためのお仕事ノート」「中学生のためのお仕事ブック」に協賛した東芝ライフスタイルの事業内容や取り組みについてチェックしてみては。

2026年度版川崎市「小学生のためのお仕事ノート」「中学生のためのお仕事ブック」協賛 詳細：https://www.toshiba-lifestyle.com/jp/press/2026/05/13/3872/

東芝ライフスタイル 公式HP：https://www.toshiba-lifestyle.com/jp

(ソルトピーチ)