日本コロムビアグループが開催するAIクリエイティブコンテスト『COLOTEK（コロテック）』において、最終選考通過作品のプレミア上映会および授賞式の会場が「109シネマズプレミアム新宿」に決定した。

同コンテストは「次の100年愛されるアニメを。」をコンセプトに、AI技術とエンタテインメントの融合によって生まれる新たなアニメ作品を日本から世界へ発信するプロジェクトとして、賞金総額1,000万円を用意し、次世代の才能を発掘・支援するもの。現在作品の応募を受け付けている。

会場となる「109シネマズプレミアム新宿」は、2023年4月14日に東京都新宿区の「東急歌舞伎町タワー」9F・10Fに開業した“109シネマズ”の新ブランド。全席が一般的なシネコンの最大約2.3倍の大きさのプレミアムシートで、全シアターには坂本龍一が監修した音響システム「SAION-SR EDITION-」が搭載されている。

当日のプレミア上映会では、審査を通過したファイナリストの次世代AIアニメーション作品を、同劇場の大スクリーンと音響設備を通じて上映する。

参加登録および作品提出は6月30日23時59分まで受け付けている。個人・チーム・法人・団体いずれも参加可能で、プロ・アマ不問、海外からの応募も受け付ける（18歳未満は保護者の同意が必要）。作品は映像表現にAIを活用したオリジナルアニメで、尺は1分以上15分以内、続編を想定した内容であることが条件となる。

■イベント情報COLOTEK（コロテック）作品提出期限：2026年6月30日（火）23:59賞金総額：1,000万円参加資格：個人・チーム・法人・団体いずれも参加可能（プロ・アマ不問、海外からの応募可、18歳未満は保護者の同意が必要）作品ルール：映像表現にAIを活用したオリジナルアニメ作品／尺は1分以上15分以内／続編を想定した作品／16:9横型・フルHD以上推奨・音声ステレオ／日本語音声または日本語字幕付き／応募者自身がすべての権利を保有／受賞歴のない作品特設サイト：https://colo-tek.com/

COLOTEK（コロテック）上映会・授賞式日程：2026年7月30日（木）場所：109シネマズプレミアム新宿（東京都新宿区・東急歌舞伎町タワー9F・10F）主催：日本コロムビアグループ株式会社