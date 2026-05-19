「たべっ子どうぶつLAND POP UP STORE」期間限定で池袋に登場 5月26日から
【モデルプレス＝2026/05/19】株式会社ギンビスのロングセラービスケット「たべっ子どうぶつ」の世界観が楽しめる体験型屋内イベント『たべっ子どうぶつLAND』が、ポップアップストア「たべっ子どうぶつLAND POP UP STORE」となって、5月26日から6月8日まで期間限定でJR池袋駅構内南通路 池袋南改札前206に登場する。
【写真】「たべっ子どうぶつLAND」どうぶつさんが可愛すぎる13種のミニ巾着
「たべっ子どうぶつLAND POP UP STORE」で販売されるのは、これまで『たべっ子どうぶつLAND』のグッズショップで人気を集めてきた数々のアイテムたち。2023年の初開催から最新の2025年夏の開催まで、過去4回におよぶ『たべっ子どうぶつLAND』のオリジナルグッズが購入できる。
また、「たべっ子どうぶつLAND POP UP STORE」内で商品を税込3,000円以上購入すると、どうぶつさんの「社員証（全9種）」をランダムで1点プレゼントする特典も。社員証にはキーリングが付属しており、好きなアイテムを組み合わせて、自分好みにカスタマイズすることができる。
フォトスポットやフード・ドリンク、グッズなど「たべっ子どうぶつ」の世界観を楽しめる体験型屋内イベント。「たべっ子どうぶつ」の生誕45周年を記念して、2023年3月から5月に東京ドームシティ Gallery AaMoにて初めて開催し、2023年7月から9月には横浜・ASOBUILD（アソビル）でも開催。好評につき、2024年7月から9月、また2025年7月から9月に再び横浜・ASOBUILD（アソビル）で開催。これまでの累計来場者は32万人を突破している。（modelpress編集部）
2枚の紙を重ね合わせた、名前の通り「ぺたぺた」と貼りたくなる2層レイヤーシール。 思わず触ってしまうような立体感が、どうぶつさんたちの愛らしさを引き立てる。
ポップなカラーが弾けるミニ巾着。シークレットを含む全13種のランダムグッズで、どのどうぶつさんに出会えるかはお楽しみ。小物入れやアクセサリーポーチとしてはもちろん、コレクションしても楽しめる。
たべっ子どうぶつのビスケットをモチーフにした、ぷっくりとかわいいメタルチャーム。全11種のランダムグッズで、2種のシークレットも用意している。
店舗名：「たべっ子どうぶつLAND POP UP STORE」
期間：2026年5月26日（火）〜2026年6月8日（月）
場所：東京都豊島区南池袋1丁目28-2 JR池袋駅構内南通路 池袋南改札前206
営業時間：10：00〜21：00（初日 13：00 OPEN／最終日 18：00 CLOSE）
入場料：無料
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【写真】「たべっ子どうぶつLAND」どうぶつさんが可愛すぎる13種のミニ巾着
◆「たべっ子どうぶつLAND POP UP STORE」池袋に登場
「たべっ子どうぶつLAND POP UP STORE」で販売されるのは、これまで『たべっ子どうぶつLAND』のグッズショップで人気を集めてきた数々のアイテムたち。2023年の初開催から最新の2025年夏の開催まで、過去4回におよぶ『たべっ子どうぶつLAND』のオリジナルグッズが購入できる。
◆「たべっ子どうぶつLAND」とは
フォトスポットやフード・ドリンク、グッズなど「たべっ子どうぶつ」の世界観を楽しめる体験型屋内イベント。「たべっ子どうぶつ」の生誕45周年を記念して、2023年3月から5月に東京ドームシティ Gallery AaMoにて初めて開催し、2023年7月から9月には横浜・ASOBUILD（アソビル）でも開催。好評につき、2024年7月から9月、また2025年7月から9月に再び横浜・ASOBUILD（アソビル）で開催。これまでの累計来場者は32万人を突破している。（modelpress編集部）
◆ぺたぺたシール 全6種
2枚の紙を重ね合わせた、名前の通り「ぺたぺた」と貼りたくなる2層レイヤーシール。 思わず触ってしまうような立体感が、どうぶつさんたちの愛らしさを引き立てる。
◆【LAND25】カラフルミニ巾着＜ランダム13種＞
ポップなカラーが弾けるミニ巾着。シークレットを含む全13種のランダムグッズで、どのどうぶつさんに出会えるかはお楽しみ。小物入れやアクセサリーポーチとしてはもちろん、コレクションしても楽しめる。
◆【LAND25】ビスケットメタルチャーム＜ランダム11種＞
たべっ子どうぶつのビスケットをモチーフにした、ぷっくりとかわいいメタルチャーム。全11種のランダムグッズで、2種のシークレットも用意している。
◆開催概要
店舗名：「たべっ子どうぶつLAND POP UP STORE」
期間：2026年5月26日（火）〜2026年6月8日（月）
場所：東京都豊島区南池袋1丁目28-2 JR池袋駅構内南通路 池袋南改札前206
営業時間：10：00〜21：00（初日 13：00 OPEN／最終日 18：00 CLOSE）
入場料：無料
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