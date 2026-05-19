この記事は2025年7月7日に公開された記事を編集して再掲載しています。

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

前髪カットや子供の髪のカットなど、自宅でパパッと済ませている方も多いのではないでしょうか。自宅でヘアカットする際に便利なのが、着用者や散髪者が汚れるのを防ぐ「散髪用ケープ」。

今回は「心地よい暮らしをつくる。」をコンセプトに掲げる、AIMEDIAの「おうちで使う散髪ケープ」をご紹介します。

アイメディア(Aimedia) 散髪ケープ 髪の毛 キャッチ 片付け簡単 直径72cm 帯電防止加工 コンパクト収納 家族用 大人 子供 対応 セルフカット おうちカット マント 繰り返し使える ホワイト 男女兼用 900円 Amazonで見る PR PR 1,100円 楽天で見る PR PR 990円 Yahoo!ショッピングで見る

子供から大人まで使える

特徴の一つが、子供から大人まで使えること。首回りは26センチから44センチまで、ワンタッチテープで自由にサイズ調節ができます。装着は頭からすっぽり被るだけなのでとっても簡単。

自分にぴったりフィットするサイズで使えるため、ヘアカット中も首回りの圧迫感を気にすることなく、とても快適に過ごせます。白を基調としたシンプルなデザインなのも、性別や年齢に関係なく誰でも使いやすいポイントです。

面倒な後片付けも簡単◎

自宅で散髪する際の悩みに挙げられるのは、カットした髪の毛が静電気によってケープに貼り付くこと。しかしこちらのケープの表面には「帯電防止加工」を施しているため、カットした毛が静電気でケープにまとわりつきにくい仕様になっています。

またケープは帯電防止加工に加え、着用者を360°ぐるっと覆いしっかり髪の毛をキャッチしてくれるため、片付けの際も髪の毛をサッと簡単に落とすことができますよ。

収納しやすいサイズにも

使用後は捻ってたたむことができるのも、嬉しいポイントです。使用時は72センチほどのサイズ感ですが、たたむことで直径約20センチのサイズにまで縮小。

保管場所にも困らない、収納しやすいコンパクトなサイズ感です。収納方法は動画で見ると分かりやすいですよ。

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Source:Amazon.co.jp