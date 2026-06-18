愛知県警本部名古屋市西区の大型商業施設「mozo（モゾ）ワンダーシティ」で8日に男女8人が病院に搬送された異臭騒ぎで、威力業務妨害容疑で逮捕された会社員斉藤祐斗容疑者（27）が「腹が立つやつがいたから、懲らしめるためにやった」と供述していることが18日、捜査関係者への取材で分かった。捜査関係者によると、容疑者は1人で来店し、事件の数時間前から現場となった4階のゲームセンターで遊んでいた。愛知県警はその間に