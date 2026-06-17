生前整理、遺言書作成、葬儀・墓の検討などを行う終活ですが、その中に、生前に自身の宝石や貴金属を現金化したり、リフォームして家族に継承する「ジュエリー終活」というものがあります。眠っているジュエリーを仕分けし、気持ちの整理や家族の負担軽減にもつながる「ジュエリー終活」について、葬儀・ライフエンディングのサポートを行う燦ホールディングスの執行役員・鎌田真紀子さんに聞きました。【画像】でわかりやすく！