【ソウル＝依田和彩】韓国で日本産食材の魅力をＰＲするイベントが１７日、ソウルの日本大使公邸で開かれた。韓国が福島県など８県産の水産物の輸入規制を続ける中、日本政府として輸入再開に向けた足がかりとしたい考えだ。イベントには韓国の政界関係者や流通業者らが集まり、日本産のカンパチやシマアジを使ったすしやマダイの姿焼きなどが振る舞われた。イベントに合わせて訪韓した根本幸典農水副大臣は「今後も様々な機会