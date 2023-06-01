日本製鉄が米鉄鋼大手ＵＳスチールを買収して１８日で１年を迎えた。老朽化した設備の更新・増強と生産の効率化を進めており、２０２６年度に黒字転換を見込む。日本市場は縮小が避けられず、日鉄は米国とともに欧州、インド、東南アジアの「４極」で、日鉄が強みを持つ高級鋼材を中心に需要を取り込み、成長を図る。（福原悠介）米国は黒字へ１４１億ドル（当時約２兆円）をかけたＵＳスチール買収で交渉役を務めた森高弘副会