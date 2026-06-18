6回7安打4失点、右手中指から出血も91球の力投【MLB】ドジャース 5ー4 レイズ（日本時間18日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は17日（日本時間18日）、本拠地レイズ戦に先発登板。6回を投げて7安打4奪三振2四死球4失点で7勝目を挙げた。今季最速タイ101.0マイル（約162.5キロ）を記録した。打者としては1打席に立って遊ゴロだった。初回は先頭ディアスをフォーシームで空振り三振に仕留めるなど、最速99.0マイル（159