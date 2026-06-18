２０１４年ソチ五輪フィギュアスケート・ペア代表でミラノ・コルティナ五輪の解説で一躍、人気者となった高橋成美さんが、１６日放送の日本テレビ系「クイズ！あなたは小学５年生より賢いの？賞金１０００万円ＳＰ」（午後７時）に出演した。人気沸騰中のダンスボーカルユニット「Ｍ！ＬＫ」のメンバーで、学習院大ＯＢの曽野舜太とペアを組んで出場した。曽野は小学生の時は「オール５」だったいう高学歴アイドル。一方、高橋