ユニクロが、人気商品を含む80商品以上がお得になる「ユニクロ感謝祭」を5月22日から7日間限定で実施します。メンズの「Uniqlo U エアリズムコットンオーバーサイズT」が通常価格1990円のところ1290円、ウィメンズはSNSで人気の「ウルトラストレッチアクティブワイドパンツ」が通常価格2990円のところ1990円と限定価格で販売されます。

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さらに、ポロシャツ・ニットポロセーターが2990円のところ1990円、エアリズムインナーが1290円のところ990円、ウィメンズのエアリズムコットンTが1500円のところ990円で発売。

また、ラグジュアリーーブランド「セシリー バンセン（Cecilie Bahnsen）」と初コラボレーションした「UNIQLO and Cecilie Bahnsen」2026年春夏コレクション全13種も新登場。ユニクロ「UT」では、金城宗幸さん原作、ノ村優介さん作画の人気作品「ブルーロック」と初コラボしたグラフィックTシャツも発売を開始します。

今回の感謝祭は28日まで実施されます。同月22日限定で、各店の店長が選んだ地域の銘品を数量限定でプレゼントされる来店企画や、22〜24日の3日間限定で、1万円（税込み）以上購入すると、特製の「ネッククールリング＆保冷ポーチセット」（全3種）のうちランダムで1種がもらえるキャンペーンなども行われます。ユニクロのライブ配信サービス「UNIQLO LIVE STATION」では同月21日から期間中のLIVE配信を視聴の上、応募条件を満たした人の中から、1万円分の「ユニクロ ギフトカード」が抽選で100人に当たるプレゼントキャンペーンも開催されます。

同日から、「GU（ジーユー）」「PLST（プラステ）」でも感謝祭が実施されます。