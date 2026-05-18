ミセス「GOOD DAY」を約500名のコーラス隊・楽器隊と歌唱！「感慨深かった」（大森元貴）

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綾瀬はるか、Mrs. GREEN APPLE、浜辺美波、鈴木亮平が出演する“キリングッドエール”の新TVCM『キリングッドエール 想いがつまったビール篇』（30秒）、『キリングッドエール 大合唱篇』（90秒）が、5月18日より全国で順次放映開始となった。

■ CMは大森元貴のハミングからスタート

本CMでは、綾瀬はるか、Mrs. GREEN APPLE、浜辺美波、鈴木亮平が、2025年よりスケールアップした総勢約500名のコーラス隊・楽器隊と共に「GOOD DAY」を歌唱し、ビールの力で日本を明るくしたいという思いがひとつになる様子が臨場感たっぷりに映し出されている。

CMは、静寂のなか響きわたる大森元貴のハミングからスタート。それにレスポンスするように、200名を超えるコーラス隊の声が徐々に重なりあい、広がっていく。4人のブランドリーダーと、総勢約500名のコーラス隊・楽器隊のメンバーが、リズムに合わせて手をたたき、歌い、乾杯しながら、“キリングッドエール”に込められた「日本を明るくしたい」という強い思いをダイナミックに表現している。

最後は「すごいことになってきました！」とうれしそうに話す綾瀬。“キリングッドエール”が日本中で愛され始めている様子に、うれしさを露にしている。

新CMでは、Mrs. GREEN APPLEが“キリングッドエール”のためにテーマソングとして書き下ろした「GOOD DAY」を、総勢約500名のコーラス隊・楽器隊が歌唱。大森のソロハミングから始まり、コーラス、クラップと増えながら、200名を超えるコーラス隊によるアカペラの大合唱へと展開する。

大森は、新CMのために「GOOD DAY」を特別にアレンジ。コーラス隊・楽器隊が生み出すダイナミックなサウンドで、“キリングッドエール”が日本中で愛され始めたことへの高揚感を表現している。

■メイキング映像を公開

CM撮影日の舞台裏を収録したメイキング映像を公開。ビールの力で日本を明るくしたいという“キリングッドエール”のコンセプトのもと、4人のブランドリーダーが乾杯し、高揚感溢れる現場で盛り上がる姿が収録されている。

撮影当日は、ブランドリーダーを中心にチーム一丸となって撮影を楽しむ活気ある現場となった。4人のブランドリーダーが総勢約500名のコーラス隊・楽器隊と共に歌唱するシーンや、撮影を重ねるごとに「チームの絆が深まっていった」と語る4人の仲睦まじい様子が映し出されている。以前よりスケールアップしたコーラス隊と共に歌い、乾杯するカットからは、現場の高揚感がそのまま伝わってくる内容となっている。

■インタビュー