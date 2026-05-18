ミセス「GOOD DAY」を約500名のコーラス隊・楽器隊と歌唱！「感慨深かった」（大森元貴）
綾瀬はるか、Mrs. GREEN APPLE、浜辺美波、鈴木亮平が出演する“キリングッドエール”の新TVCM『キリングッドエール 想いがつまったビール篇』（30秒）、『キリングッドエール 大合唱篇』（90秒）が、5月18日より全国で順次放映開始となった。
■ CMは大森元貴のハミングからスタート
本CMでは、綾瀬はるか、Mrs. GREEN APPLE、浜辺美波、鈴木亮平が、2025年よりスケールアップした総勢約500名のコーラス隊・楽器隊と共に「GOOD DAY」を歌唱し、ビールの力で日本を明るくしたいという思いがひとつになる様子が臨場感たっぷりに映し出されている。
CMは、静寂のなか響きわたる大森元貴のハミングからスタート。それにレスポンスするように、200名を超えるコーラス隊の声が徐々に重なりあい、広がっていく。4人のブランドリーダーと、総勢約500名のコーラス隊・楽器隊のメンバーが、リズムに合わせて手をたたき、歌い、乾杯しながら、“キリングッドエール”に込められた「日本を明るくしたい」という強い思いをダイナミックに表現している。
最後は「すごいことになってきました！」とうれしそうに話す綾瀬。“キリングッドエール”が日本中で愛され始めている様子に、うれしさを露にしている。
新CMでは、Mrs. GREEN APPLEが“キリングッドエール”のためにテーマソングとして書き下ろした「GOOD DAY」を、総勢約500名のコーラス隊・楽器隊が歌唱。大森のソロハミングから始まり、コーラス、クラップと増えながら、200名を超えるコーラス隊によるアカペラの大合唱へと展開する。
大森は、新CMのために「GOOD DAY」を特別にアレンジ。コーラス隊・楽器隊が生み出すダイナミックなサウンドで、“キリングッドエール”が日本中で愛され始めたことへの高揚感を表現している。
■メイキング映像を公開
CM撮影日の舞台裏を収録したメイキング映像を公開。ビールの力で日本を明るくしたいという“キリングッドエール”のコンセプトのもと、4人のブランドリーダーが乾杯し、高揚感溢れる現場で盛り上がる姿が収録されている。
撮影当日は、ブランドリーダーを中心にチーム一丸となって撮影を楽しむ活気ある現場となった。4人のブランドリーダーが総勢約500名のコーラス隊・楽器隊と共に歌唱するシーンや、撮影を重ねるごとに「チームの絆が深まっていった」と語る4人の仲睦まじい様子が映し出されている。以前よりスケールアップしたコーラス隊と共に歌い、乾杯するカットからは、現場の高揚感がそのまま伝わってくる内容となっている。
■インタビュー
Q. CM撮影の感想や、撮影中印象に残っている出来事があれば教えてください。
綾瀬：今日は以前に増して、一緒に歌う皆さんが多かったのでさらに前回よりも盛り上がりました。
鈴木：前回の撮影もすごい人数で楽しかったですが、今回現場に来たら2倍以上に増えていて驚きでしたね。
浜辺：このチームで撮影を重ねてきて、少しずつ仲が深まっていっているような気がして、盛り上がっているシーンの撮影もコミュニケーションがたくさん取れている感じがしてとても楽しかったですし、ますます盛り上がって撮影できました。
大森：回を増すごとにリラックスして、お互いに目も合って、ちゃんとリアルな乾杯ができました。コーラス隊や楽器隊の方も約500名いて、すごい数ですよね。皆さんの頑張ろうって熱気もあって、温かい現場だったなと思います。
Q. “キリングッドエール”のために書き下ろした「GOOD DAY」、改めて200名超えのコーラス隊と歌唱してみていかがですか?
大森：お話をいただいた時から、みんなが口ずさめてハッピーになれる、日本中の幸福度が増すような楽曲のオファーだった。こういう日に皆さんが歌っているのを見ると、制作当時にイメージしていた光景が見られて感慨深かったです。
Q. “キリングッドエール”について、周囲の皆さんの反響はいかがですか?
綾瀬：「グッドエール買いました！」などいろんなお声をいただいて、本当にたくさんの方に届いているんだなと実感しました。実家の冷蔵庫の中が“キリングッドエール”に変わっていて、みんなで飲んでいます。
鈴木：家の冷蔵庫の中に“キリングッドエール”が入っていて、今日頑張ったなという日は家で“グッドエール”を飲んでいます。
浜辺：駅とかで買ってくださるのを見て、今この人と乾杯したいなって思って歩いています。
大森：実家の冷蔵庫にありました。先日実家に帰ったら当たり前のように入っていて、すごくうれしいなって。
Q. ブランドリーダーの皆さんはどんなときにどんな風に“キリングッドエール”を飲みますか？
綾瀬：頑張った日にプシュッと乾杯したいですね。
鈴木：お気に入りのテレビ番組を観ながら、ちょっと良い時間過ごしちゃいますか！ というとき、“キリングッドエール”とともに楽しんでいます。
浜辺：親友と自宅で映画やDVDを鑑賞したあとに、「今日も一日本当にいい日だったね」ってデザート感覚で“締めビール乾杯”しています。
大森：お昼からワイングラスに注いだりしてオシャレに飲みたいですね。
綾瀬、鈴木、浜辺：お～！
Q. 最近“自分のエール”が届いたなと思ったことはありますか?
綾瀬：これまでみんなでエールを届けてきたじゃないですか。それがしっかり実を結んでいるなという風に感じております。
浜辺：スーパーで大きなPOPを見かけた時はうれしかったですね。エールが届いているなと思ったのと同時に、私もエールをもらっているなと感じました。
大森：改めて今日の撮影でみんなが輪になって歌っている光景は、「GOOD DAY」や“キリングッドエール”で実現しようとしていることが一個叶ったというか。これからもっともっと輪が広がっていけばいいなと思っています。
■関連リンク
“キリングッドエール”公式サイト
https://www.kirin.co.jp/alcohol/beer/goodale/
Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE
https://mrsgreenapple.com/