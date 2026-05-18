5月11日から、俳優・山田孝之が出演する「ヤクルト1000」の新テレビCMが放送開始された。だが、このCMで見せている山田のビジュアルが、物議を醸しているようだ。

2024年から同CMに出演している山田。「山田孝之と体調篇」「希望の朝篇」を経て、今回は「睡眠エビデンス篇」が公開された。

CMでは、ヤクルトをイメージしたと思しき真っ赤なスーツを着た山田が、「ヤクルト1000は本当に睡眠に影響するのか。答えは……イエス！」と、画面に近づきながら語りかける構成だ。最後は、ヤクルト1000を飲む横顔がアップで映し出される。

近年、伸ばしに伸ばしたヒゲがトレードマーク化している山田だが、今回のCMでもかなり長めのヒゲを披露。肩までつくロン毛姿も相まって、強烈な印象を残している。Xでは、この長すぎるヒゲを「清潔感がない」と否定的に見る意見が見られる。

《ヤクルト1000のCMの 山田孝之の髭面はいただけない ウワッという感じ。山田孝之は好きな俳優だが！》

《ヤクルトの山田孝之使ってるやつ。長髪のボサボサ頭に汚らしい髭面、メーカーさんこれで商品イメージが下がると思わないのかね？不快感すごいものがあるんだけど！》

《山田孝之の清潔感がなさすぎて見ていて不愉快になる あの髭にロン毛に、、、》

なお、山田が維持するヒゲは、努力の末、うまれたものだという。

2024年出演の『王様のブランチ』（TBS系）では、ヒゲを濃くするために「（顔を）殴り続けた」過去があったことを告白した。「ケガしたところとかを守ろうとして、毛が濃くなるじゃない。小さい頃、童顔なのが嫌だったんで、男らしくなりたいと思って」と理由を説明している。

「わりと常にヒゲが生えている山田さんですが、2025年の伸ばしっぷりはすさまじく、サンタクロースのようにあごヒゲが伸びている姿が『仙人のよう』と驚かれたこともありました。当時から比べると、今回のCMは短いほうではあるのですが、“食品のCM” にしては長いといえるでしょうね。

過去のヤクルトCMシリーズでは、ヒゲを剃った状態で出演してきたのですが、今回は、がっつりヒゲを生やした姿で登場する形に。ただ、やはり食品や飲料のCMには清潔感が強く求められます。今回のヒゲは、視聴者の受け止め的にはマイナスだったようです」（芸能担当記者）

それでも起用される山田の “タレント力” が相当なものなのは間違いないようだ。