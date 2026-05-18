出色の個性を与える直列5気筒ターボ

直列5気筒ターボエンジンを積んだ、アウディRS3。1、2、4、5、3という点火順序が、このホットハッチへ出色の個性を与えている。

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アイドリング時には、工業的で無機質なノイズが耳に届く。だが7000rpmまで引っ張れば、快感を呼び起こす美声を奏でる。変速時の4000rpm前後の唸りと、ウェイストゲートバルブの悲鳴も、記憶へ刻まれる響きだ。



アウディRS3 スポーツバック・コンペティション・リミテッド （欧州仕様）

アウディが5気筒エンジンを量産車へ初めて与えてから、半世紀が過ぎた。4気筒の燃費と6気筒の馬力の両方を狙って、1976年のサルーン、100に搭載されたのが始まり。ここまで魅力的なユニットになると、当時想像した人はいただろうか。

50周年という記念すべき2026年だが、悲しいお知らせもある。このエンジンは、2026年11月から欧州で施行される排気ガス規制、ユーロ7を単体ではクリアできなかった。

専用サスやブレーキを得た世界限定750台

それでも、節目を祝うべく生まれたのが、RS3 コンペティション・リミテッド。通常のRS3との違いは、減衰力を調整できるコイルオーバーサスペンションと、前に組まれるセラミック製ブレーキディスク、後ろへ組まれるハードなスタビライザーなど。

他にも、マラカイト・グリーン塗装やマットブラックのボディトリム、マットゴールドのクロススポーク19インチ・ホイールで差別化。フロントのカナードやリップスポイラーは、カーボン製となる。レッドにグレー、ブラックのエンブレムが、控えめに光る。



アウディRS3 スポーツバック・コンペティション・リミテッド （欧州仕様）

生産数は、世界限定で750台。その内、ハッチバックが585台で、サルーンは165台の構成になるそうだ。英国へ届けられるのはハッチバックのみで、11台。英国のアウディは、ヘリテージコレクション用に1台を間引くから、実質10台といえる。

399psの最高出力は同値ながら僅かに軽量化

フロントに載る直列5気筒ターボエンジンは、通常のRS3と同じ。最高出力399psと、最大トルク50.9kg-mを発揮する。1000馬力超えのバッテリーEVが珍しくない今、驚くほどの大パワーではないが、ボディは現在では軽い側にある。

エンジンルームとキャビンを仕切る、ファイアウォールは軽量化。遮音材も削減され、車重は通常のRS3より4kg落とされ、1565kgとのこと。ローンチコントロールを起動すれば、0-100km/h加速は3.8秒で処理するという。



アウディRS3 スポーツバック・コンペティション・リミテッド （欧州仕様）

タイヤは、ピレリPゼロが標準。オプションで、一層グリップするトロフェオも組める。

白いメーターはアウディRS2へのオマージュ

インテリアでは、淡いゴールドのスポーツシートが専用アイテム。角度調整は手動式で、お値段を考えると電動の方が相応しいと思うが。ドラミラーの物理スイッチは、実は初代RS3と同じアイテムだ。

センターコンソールには、シリアルナンバーが刻まれたプレートがあしらわれる。ホワイトのグラフィックで描かれるメーターは、1994年に世間を賑わせたアウディRS2へのオマージュだろう。



アウディRS3 スポーツバック・コンペティション・リミテッド （欧州仕様）

魅力的な内容で仕立てられているが、英国でのお値段は、実に9万2885ポンド（約1951万円）。通常のRS3より、3万ポンド（約630万円）以上お高い。コレクターズアイテム化するであろうことは、想像に難くない。

走りの印象とスペックは、アウディRS3 コンペティション・リミテッド（2）にて。