山下美月、赤のキャミソールと白く輝くデコルテが眩しい！『CanCam』表紙に登場

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山下美月が『CanCam』7月号通常版の表紙に登場する。

■涼しげな美月スマイルに注目

『CanCam』7月号では、“きれいめお姉さん的 酷暑サバイブ服 Perfect BOOK”と題した大特集を届ける。通常版の表紙を飾るのは、専属モデルの山下美月。情熱的な夏を感じさせる赤のキャミソールと、白く輝くデコルテラインのコントラストが眩しい仕上がりに。大人の余裕と気品に溢れる、美月の涼しげなスマイルにも注目だ。

大特集は、この夏をHappyに乗りきるためのコンテンツが大充実。専属モデルの生見愛瑠がデートやショッピング、仕事などシチュエーション別に多彩な夏コーデを披露するイントロダクションに始まり、全6テーマで38ページ。

Part.1「『買ってよかった！』が9月まで続く5枚の“夏のモトトレ服”」では、酷暑の夏に本気で頼れるスタメンアイテムを厳選ピックアップ。

Part.2「大人SUMMERな“甘黒ちゃん”」には、5月号より専属モデルに加入した日向坂46の大野愛実が登場。おしゃれのことを考えたくない暑い日もサッときちんと、きれいめに変身できる黒のオフショルブラウスや、黒ペプラムのノースリニットで、ぐっと大人びた表情を披露する。さらに、大野はPart.3の「盛れミニバッグ」のページにも登場する。

Part.4の「『華奢シューズ』を買いに行こ」には、美月が登場。表紙で印象的だった赤を、今度は足元に差し色としてプラス。表紙とはギャップのある、美月のハンサムな色っぽ着こなしにも注目だ。

■書籍情報

2026.05.22 ON SALE

『『CanCam』7月号通常版』

■【画像】大人の余裕と気品溢れる山下美月