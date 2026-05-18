「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１８日午後２時現在で、クオンツ総研ホールディングス<9552.T>が「買い予想数上昇」で４位となっている。



前週末１５日の取引終了後に、上限を４３０万株（自己株式を除く発行済み株数の７．９５％）、または３８億円とする自社株買いを実施すると発表した。取得期間は５月１８日から来年５月１７日までで、株主還元及び資本効率の向上を図ることが目的という。



これを受けて、同社株はカイ気配でスタートし、気配値を切り上げる展開。午前中のうちにストップ高の７１６円でカイ気配となっており、なおも買いが入っていることが、買い予想数の上昇につながっているようだ。



同時に、２６年９月期連結業績予想について、売上高を２２１億８４００万円から２２２億９２００万円（前期比３４．３％増）へ上方修正した半面、営業利益を５９億９３００万円から５７億７８００万円（同２０．９％増）へ、純利益を３５億３３００万円から３４億５００万円（同２３．９％増）へ下方修正した。オペレーティング・リース事業の販売状況を勘案し売上高予想を引き上げた一方、保有している航空機について減価償却費が発生することから営業利益以下の予想を引き下げた。なお、３月中間期決算は、売上高１０２億９６００万円（前年同期比３４．４％増）、営業利益３０億２３００万円（同２６．６％増）、純利益１９億５００万円（同２７．９％増）だった。



出所：MINKABU PRESS