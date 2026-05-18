NEWS、小山・増田・加藤のイニシャルを据えたデジタルシングル「KMK」配信開始
NEWSが、デジタルシングル「KMK」（読み：ケーエムケー）を本日5月18日（月）より配信スタートした。
今作は楽曲タイトルにメンバー3人の苗字のイニシャルを並べ、25周年への始まりを告げる形でリリースされたもの。“ハイパーポップ”をサウンド面のテーマに据え、メジャーキーで駆け抜けるアッパーチューンとなっている。
また、リリースにあたりダウンロードキャンペーンもスタートした。対象の音楽配信サービスで「KMK」をダウンロードし、応募期間内に特設サイトから応募すると応募者全員にオリジナル画像・デジタルボイスがプレゼントされる。
■Digital Single「KMK」
2026年5月18日（月）配信スタート
作詞：ヒロイズム、篠原とまと
作曲・編曲：ヒロイズム、☆Taku Takahashi (m-flo)
デジタル品番：LCDA-0405
■ダウンロードキャンペーン開催
対象の音楽配信サービスで「KMK」をダウンロードし、応募期間内に特設サイトからご応募いただいた方全員にオリジナル画像・デジタルボイスをプレゼント！
iTunes：「KMK」オリジナル限定画像
レコチョク・Music Store・dミュージック：NEWS の「KMK」大喜利ボイス
mora：NEWS の「KMK」大喜利ボイス
mu-mo・Amazon Music：NEWS の「KMK」大喜利ボイス
【応募期間】2026年5月18日(月)0:00〜5月24日(日)23:59
【対象サービス】iTunes /レコチョク/Music Store/dミュージック/mora/mu-mo/Amazon Music
【キャンペーン特設サイト】https://campaign-communication.jp/NEWS_KMK/
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