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NEWSが、デジタルシングル「KMK」（読み：ケーエムケー）を本日5月18日（月）より配信スタートした。

今作は楽曲タイトルにメンバー3人の苗字のイニシャルを並べ、25周年への始まりを告げる形でリリースされたもの。“ハイパーポップ”をサウンド面のテーマに据え、メジャーキーで駆け抜けるアッパーチューンとなっている。

また、リリースにあたりダウンロードキャンペーンもスタートした。対象の音楽配信サービスで「KMK」をダウンロードし、応募期間内に特設サイトから応募すると応募者全員にオリジナル画像・デジタルボイスがプレゼントされる。

■Digital Single「KMK」

2026年5月18日（月）配信スタート

作詞：ヒロイズム、篠原とまと

作曲・編曲：ヒロイズム、☆Taku Takahashi (m-flo)

デジタル品番：LCDA-0405