お笑いコンビ・オズワルドの伊藤俊介が１７日、スペシャルキャスターを務めるフジテレビ系「ＳＵＮＤＡＹブレイク」に出演。前夜行われた、結成１６年以上の漫才師による賞レース「ＴＨＥ ＳＥＣＯＮＤ〜漫才トーナメント〜」のグランプリファイナルの打ち上げに、出場していないにもかかわらず参加したことを明かした。

この日は「ＴＨＥ ＳＥＣＯＮＤ」で優勝したお笑いコンビ・トットが副賞の一環として、スタジオ生出演した。

桑原雅人が「伊藤がおるのが不思議で。すごいキャスティングですよ。こんな遅刻魔を朝の番組に…」と仲のいい伊藤をイジると、多田智佑が「きのうＳＥＣＯＮＤ出てないのに打ち上げきてましたからね。おったんですよ！」と打ち上げに来ていたことをバラした。

伊藤は「飲み屋でＳＥＣＯＮＤ見てて。ぐわーって熱くなって。そういえば、オレ、ＳＵＮＤＡＹブレイクあるから、フジテレビ前乗りできるじゃんて思った。前乗りしたら打ち上げいけるんじゃないかなって」と飲み屋から直行して打ち上げに乱入したことを明かした。

俳優の谷原章介から「何時まで？」と問われ、伊藤は「まあまあ、それ多分引いちゃうと思うんで…」と言いつつも「３時、４時ぐらいですかね」と放送開始の３時間ほど前まで参加していたと説明した。

谷原が「伊藤君が仲いいお２人だから、優勝して感動してうるっときて。だからこんなに目腫れてんだよ」とイジると、伊藤は「ちげえよ！フルパワーで酒飲んだからだよ！」と返していた。