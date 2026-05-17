「阪神３−１広島」（１６日、甲子園球場）

阪神の投打がかみ合い連敗を２で止めた。先発の村上頌樹は九回途中まで無四球の１失点。打線は初回に佐藤輝明の右前適時打と大山悠輔の左犠飛で２点先制し、三回には佐藤輝が１１号ソロで加点。今季２勝目の村上は「うまくいけば乗っていける」と、デイリースポーツ評論家の中田良弘氏が今後を占った。

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村上は良かったね。ここ５試合は勝利から遠ざかっていたが、内容は悪くなくても相手に先制点を取られ、６〜７回まで投げて勝ち星がつかないパターンが多かった。この日は初回に２点の援護をもらったこともあり、自身は点をやらないぞというピッチングができた。先制点をやらないことがいかに大事かということだ。

九回の失点はもったいなかったが、走者を許したのは五回と九回だけという内容。５安打されたが、二回１アウト目の坂倉の中飛から八回３アウト目、勝田の中飛まで外野フライがなかった。追い込むのが早く、落ちる球で内野ゴロを打たせられる。カウントが不利になってもフォーク系の低めの球で立て直していた。

これで次からの登板に弾みがつく。元々、長いイニングを投げられる投手なので、打線との兼ね合いがうまくいけば乗っていけるだろう。

打線は２番に戻った中野が初回に四球を選んで得点につなげた。彼はつなぎのタイプだから、やはりこの打順がマッチしているということだね。