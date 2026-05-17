¡ØÀµ²ò¤ÎÌµ¤¤¥¯¥¤¥ºLIVE③¡Ù10·î2Æü(¶â)¤Ë³«ºÅ·èÄê¡ªÁá¤¯¤â¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹ÔÃêÁªÈÎÇä¤¬¥¹¥¿ー¥È¡ª
¡¡¥Æ¥ìÅì¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤Î¡ØÀµ²ò¤ÎÌµ¤¤¥¯¥¤¥º¡Ù¤Î¿Íµ¤¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØÀµ²ò¤ÎÌµ¤¤¥¯¥¤¥ºLIVE③¡Ù¤¬¡¢10·î2Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë³«ºÅ·èÄê¡ªº£²ó¤Î²ñ¾ì¤ÏËÌ¤È¤Ô¤¢ ¤µ¤¯¤é¥Ûー¥ë¡ªÈÖÁÈMC¤ÎÏ¤ÉÛ¥«¥ë¥Þ¡¢»³Åº´²¡ÊÁêÀÊ¥¹¥¿ー¥È¡Ë¡¢²ÃÇ¼¡ÊA¥Þ¥Ã¥½¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤Î¾¾ß·°¡³¤¤é¤¬½¸·ë¤·¡¢Í½Â¬ÉÔÇ½¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÉÕ¿ï¤·¤Æ¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÂè3²ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ôー¤â·èÄê¡ª¤½¤ÎÁ´ËÆ¤ä¾ÜºÙ¤Ï¥Æ¥ìÅì¸ø¼°YouTube¡Êhttps://youtu.be/gP1zesUKr0k¡Ë¤Î¤ß¤Ç¸ÂÄêÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢5·î16Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÈÖÁÈÊüÁ÷¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Áá¤¯¤â¡ØÀµ²ò¤ÎÌµ¤¤¥¯¥¤¥ºLIVE③¡Ù¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹ÔÃêÁªÈÎÇä¤¬³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¸þ¤±¤¿ÁÔÂç¤Ê´ë²è¤â¤¤¤è¤¤¤è¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç·ëËö¤ò¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢ã5·î16Æü¡ÊÅÚ¡ËÊüÁ÷Ê¬¤Î¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ¡ª¢ä
Q: 500ml¤ÎÉáÄÌ¤Î¿å¤ò¡¢300±ß¤ÇÈÎÇä¤¹¤ëÊýË¡¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Q: 1½µ´Ö¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤«¤é¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ò°ú¤½Ð¤»¤¿¿Í¤¬¾¡¤Á¡£²¿¤ò¤·¤Þ¤¹¤«¡©
¤È¤¤¤Ã¤¿ÌäÂê¤Î¤Û¤«¡¢²áµî¤Î¡Ö¥«¥ë¥Þ¥ë¥¢¥ó¥µー¡×Åú¤¨¹ç¤ï¤»´ë²è¤â¡ªº£²ó¸¡¾Ú¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Q410¡Ö24»þ´ÖÂÑµ×¡»¡»¤Ç°ìÈÖÌÌÇò¤¤¶¥µ»¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤Ç½Ð¤¿¥«¥ë¥Þ¥ë¥¢¥ó¥µー¡Ø24»þ´ÖÂÑµ×¼Ð¤áÀ¸³è¡Ù¡£24»þ´ÖµðÂç¥¸¥ã¥ó¥×Âæ»ÜÀß¤òÂß¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿Åú¤¨¹ç¤ï¤»¤Î²Ì¤Æ¤Ë¡¢¾×·â¤Î·ë²Ì¤¬¡Ä¡ª¡©
¢ã¼¡²óÍ½¹ð¢ä
5·î23Æü(ÅÚ) ¿¼Ìë1»þ25Ê¬～¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢ÌäÂêÆâÍÆ¤¬¤è¤ê¥Ïー¥É¤Ë¡ª¤µ¤é¤Ë¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¸þ¤±ÁÔÂç¤Ê¸¡¾Ú´ë²è¤â¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤¹¡ª
Q: ÂÐ¸þ¼Ö¤È¾×ÆÍ»ö¸Î¤ò²óÈò¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤ÈÊâ¹Ô¼Ô¤ò¤Ï¤Í¤Þ¤¹¡£¼«Æ°±¿Å¾AI¤Ï¤É¤¦È½ÃÇ¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¤«¡©
Q: ¿Í´Ö¤ÎÇ¦ÂÑÎÏ¤ò¸«¶Ë¤á¤ë»î¸³¡£¤½¤Î»î¸³ÆâÍÆ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
(C)¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¿Ï¤ÉÛ¥«¥ë¥Þ¡¦»³Åº´²¡ÊÁêÀÊ¥¹¥¿ー¥È¡Ë¡¦²ÃÇ¼¡ÊA¥Þ¥Ã¥½¡Ë¤È¡¢¤È¤¢¤ëÍýÍ³¤Ç¼ýÏ¿¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿·Ý¿Í¤ÎÆù½Á
¢ã¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¢ä
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡Û
Àµ²ò¤ÎÌµ¤¤¥¯¥¤¥ºLIVE③
¡Ú³«ºÅÆü»þ¡Û
2026Ç¯10·î2Æü¡Ê¶â¡Ë³«¾ì¡§18»þ¡¿ ³«±é¡§19»þ
¡Ú²ñ¾ì¡Û
ËÌ¤È¤Ô¤¢¡¡¤µ¤¯¤é¥Ûー¥ë¡Ê¢©114-8503 ÅìµþÅÔËÌ¶è²¦»Ò1-11-1¡Ë
¥¢¥¯¥»¥¹¡§Åìµþ¥á¥È¥íÆîËÌÀþ¡Ö²¦»Ò±Ø¡×5ÈÖ½Ð¸ýÄ¾·ë¡¿µþÉÍÅìËÌÀþ¡Ö²¦»Ò±Ø¡×ÅÌÊâ2Ê¬¡¿ÅÔÅÅ¹ÓÀîÀþ¡Ö²¦»Ò±ØÁ°¡×ÅÌÊâ5Ê¬
¡Ú½Ð±é¼Ô¡Û
Ï¤ÉÛ¥«¥ë¥Þ¡¢»³Åº´²¡ÊÁêÀÊ¥¹¥¿ー¥È¡Ë¡¢²ÃÇ¼¡ÊA¥Þ¥Ã¥½)¡¢¾¾ß·°¡³¤¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë¤Û¤«
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¡Û
Á´ÀÊ»ØÄê 6,600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¿¡¡ÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥È 2,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚÀè¹ÔÃêÁªÈÎÇä¡Û
¢ã¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¡¿¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¢ä
¢£¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¡Êhttps://www.e-get.jp/txevent/pt/)
¢£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¡Êhttps://w.pia.jp/t/seikainonaiquiz/¡Ë
¼õÉÕ´ü´Ö¡§2026Ç¯5·î17Æü(Æü)¿¼Ìë1»þ25Ê¬ ～ 5·î31Æü(Æü)Ìë11»þ59Ê¬
¢£ÅöÁªÈ¯É½¡§6·î3Æü(¿å)¸á¸å5»þ
¢ãFANY¥Á¥±¥Ã¥È¡Êhttps://ticket.fany.lol/¡Ë¢ä
¼õÉÕ´ü´Ö¡§2026Ç¯5·î24Æü(Æü)¸áÁ°11»þ～ 6·î7Æü(Æü)Ìë11»þ59Ê¬
¢£ÅöÁªÈ¯É½¡§6·î10Æü(¿å)¸á¸å5»þ
¢¨FANY¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÈÎÇä¥Úー¥¸¤Ï¸½ºß½àÈ÷Ãæ¤Ç¤¹¡£¼õÉÕ´ü´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤é¡¢FANY¥Á¥±¥Ã¥È¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÃí°Õ»ö¹à¡Û
¢¨Ì¤½¢³Ø»ùÆþ¾ìÉÔ²Ä
¢¨¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥«¥á¥é¡¢¤Þ¤¿¤Ï·ÈÂÓÅÅÏÃÅù¤Ç¤ÎÏ¿²»¡¦Ï¿²è¡¦»£±Æ¡¦ÇÛ¿®¶Ø»ß
¢¨¾å±Ç²ñ¤ÎÆâÍÆ¤òSNSÅù¤Ç¤ÎÈ¯¿®¶Ø»ß
¡Ú¸ø±é¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»¡Û
¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È»ö¶ÈÉô¡¡03¡¾3587¡¾3000¡ÊÊ¿Æü11»þ～17»þ)¡¡¢¨ÉÔÄêµÙ
¡ÚÈÖÁÈ¸ø¼°X¡Û
https://x.com/seikainaiQ