タレントのマツコ・デラックス（53）が15日放送のテレビ朝日系「マツコ＆有吉 かりそめ天国」（金曜後8・00）に出演し、職務質問された経験を明かした。

「頭の部分だけのトラック（トラクターヘッド）が走っているのを見るとうれしくなる」という視聴者の投稿に「分かるわ、これ。これはうれしい」とうなずくマツコ。

「もし見たい方がいらっしゃったら、お台場のあたりにコンテナの集積地がいっぱいあるんですよ。そこにコンテナが来る情報はサイトで調べられますから。コンテナから荷下ろしをする日はあれが大量に」と情報を明かし、「私、フジテレビ行ってた時楽しみだったのよ。あれが何百台待ってるの！」と楽しそうに力説した。

現在はフジテレビでレギュラー番組を持っていないが「たまに見に行っちゃう」そうで、「夜中とかコンテナから荷下ろししてるのをボーッと見るんだけど、何度も職質されたわよ、それで。怪しいから。あのお台場の公園のところでずーっと夜中見てる」と驚きの告白も。

ついにはトラクターヘッドを「欲しい。自家用車にしたい」と言い出し、すかさず有吉弘行に「いらないだろ！」と突っ込まれていた。