スネルが左肘の関節遊離体のため負傷者リスト入り

【MLB】エンゼルス ー ドジャース（日本時間16日・アナハイム）

ドジャースは15日（日本時間16日）、ブレイク・スネル投手を左肘の関節遊離体（通称ネズミ）のため15日間の負傷者リスト（IL）に入れたと発表した。デーブ・ロバーツ監督は報道陣の取材に応じ、「昨日のキャッチボール中に分かった。肘の裏の部分に違和感を感じて、投球を続けられなかった」と症状を明かした。

スネルはこの日の敵地・エンゼルス戦で今季2度目の先発マウンドに上がる予定だったが、登板を回避していた。左肘の関節遊離体の除去手術に踏み切れば長期離脱は必至となる。

ロバーツ監督は「現時点では全ての選択肢が残されている。次にどうするかは話し合いをしている。最終的に手術することになってもシーズン中には復帰できる。でも、現時点では今後の方針は何も決まっていない」と話すにとどめた。「手術を行わないとしたら、休養、そして炎症を抑えるコルチゾン注射のような治療になるだろう。（身体が）どう反応するか、様子を見る感じだ」と続けた。

今季は左肩の疲労で開幕からIL入り。わずか1試合登板で再離脱となった。ロバーツ監督は「彼は失望していると思う。個人的には（まだ）彼と話をしていない。フロント陣、数名のコーチ陣が彼と会話をした。（まだ）彼と話していないから、きょう彼の元に行くよ」と沈痛の面持ち。「最終的に彼にとってベストな選択をしないといけない。どの決断でも私たちはサポートする」と約束した。

先発陣では右腕タイラー・グラスノーが腰を痛めて戦線離脱している。「現時点では6人（ローテ）で行くかわからない。今日はブルペンデー。現時点では分からない」と説明。「毎年のようにぶつかっている気がする。学んだことは潜り抜けられるということ。いい気分になることは絶対にないけど、投手に怪我はつきものだ。これが現実だ」と苦しい胸の内を明かした。（Full-Count編集部）