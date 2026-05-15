PUFFY初の主催フェス、最終出演アーティスト発表
PUFFY初の主催フェス、最終出演アーティスト発表
「PUFFYの“P”FES」
7月19、20日に、東急ドレッセとどろきアリーナで開催される、「PUFFYの“P”FES」最終出演アーティストが発表された。7月19日に水谷千重子、7月20日にGLAYの出演が決定した。
現在オフィシャルHP3次先行受付中。
公演概要■公演名：PUFFYの"P"FES■日時：2026年 7月19日（日）/ 7月20日（月・祝）開場 11時30分 / 開演 13時00分■会場：東急ドレッセとどろきアリーナ
出演者■19日出演者PUFFYウルフルズPUFFY FRIENDS※水谷千重子UNICORN ※PUFFY FRIENDS出演者Gt/オカモトコウキ（OKAMOTO’S）Ba/関根史織（Base Ball Bear）Dr/堀之内大介（Base Ball Bear）Key/渡辺シュンスケオカモトショウ（OKAMOTO’S）/CHEMISTRY/堂島孝平/土岐麻子/真心ブラザーズ/幹葉（スピラ・スピカ）/山内総一郎 ■20日出演者PUFFY[Alexandros]きゃりーぱみゅぱみゅGLAYスチャダラパー