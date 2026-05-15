MITの学長が資金調達と人材育成に関する危機的状況を説明、「率直に言ってこれは国家にとって損失だ」と話す

MITの学長が資金調達と人材育成に関する危機的状況を説明、「率直に言ってこれは国家にとって損失だ」と話す