超特急、“アツい夏”へ誘う タクヤのツンデレエピソードも
9人組メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急が、22日発売の雑誌『SPRiNG』7月号（宝島社）の表紙を飾る。
【写真】夏らしさ満喫！超特急オリジナルステッカー
グループ結成15周年を迎える超特急は、同誌表紙初登場となる。「超特急がエスコートするアツい夏」と題し、クールな夏服をまとってシューティング。一人ひとりを深掘りするQ＆Aや、互いの魅力・超特急の魅力について語ったクロストークで、超特急らしい“アツい夏”へ誘う。
クロストークでは、カイ×タクヤ、タカシ×シューヤ、マサヒロ×アロハ×ハル、リョウガ×ユーキの4組に分かれてインタビュー。同級生コンビのカイとタクヤは、高校の文化祭での出来事を回顧。タクヤのツンデレなエピソードも登場する。2人のファッションのルーツや同級生ならではの思い出話で盛り上がった。
“せぶいれ”の愛称で親しまれるボーカルコンビのタカシとシューヤは、深い信頼関係が伝わるクロストークに。「お互いの尊敬するところは？」という質問に対して、タカシが「シューくんの存在自体をリスペクトしている」と答え、シューヤが喜びをかみしめる一幕も収めている。
年下ダンサートリオのマサヒロ×アロハ×ハルは、ボケを交えながら軽快なトークを展開。メインダンサーならではのライブでの裏話や、新曲「ガチ夢中！」の注目ポイントについてもたくさん話した。
リョウガとユーキの“おさなな”コンビは、互いに今のパブリックイメージとは違う面を吐露。さらに、リーダー・ダンスリーダーとしての互いの姿を称賛する。
さらに、グループのこれからについて、アリーナツアー『ESCORT』、東京ドーム公演への意気込みも語る。
誌面の15ページ特集に加え、オリジナルステッカーとフォトカード付き。特別付録はピンクに染まったハローキティのぬいぐるみポーチが付く。
【写真】夏らしさ満喫！超特急オリジナルステッカー
グループ結成15周年を迎える超特急は、同誌表紙初登場となる。「超特急がエスコートするアツい夏」と題し、クールな夏服をまとってシューティング。一人ひとりを深掘りするQ＆Aや、互いの魅力・超特急の魅力について語ったクロストークで、超特急らしい“アツい夏”へ誘う。
“せぶいれ”の愛称で親しまれるボーカルコンビのタカシとシューヤは、深い信頼関係が伝わるクロストークに。「お互いの尊敬するところは？」という質問に対して、タカシが「シューくんの存在自体をリスペクトしている」と答え、シューヤが喜びをかみしめる一幕も収めている。
年下ダンサートリオのマサヒロ×アロハ×ハルは、ボケを交えながら軽快なトークを展開。メインダンサーならではのライブでの裏話や、新曲「ガチ夢中！」の注目ポイントについてもたくさん話した。
リョウガとユーキの“おさなな”コンビは、互いに今のパブリックイメージとは違う面を吐露。さらに、リーダー・ダンスリーダーとしての互いの姿を称賛する。
さらに、グループのこれからについて、アリーナツアー『ESCORT』、東京ドーム公演への意気込みも語る。
誌面の15ページ特集に加え、オリジナルステッカーとフォトカード付き。特別付録はピンクに染まったハローキティのぬいぐるみポーチが付く。