ぶりっ子なのに嫌われないどころか周囲を巻き込み職場の空気を激変!?カオスな存在のヒロインが巻き起こす困惑コメディ【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
部署移動してきた日「南朝子ですぅ〜。よろしくお願いしますぅ〜」と、語尾が甘〜い挨拶をした、南朝子。見た目のかわいさと甘えたような口調は、男性ウケがよかった。そんな南さんは「ミナ…ドジだからぁ」と、自分のことを名前呼び(しかも南のミナ)し、自分のミスを男性社員にフォローしてもらうばかり。甘え上手で男性にウケがいいが、女子からは「ああいう子が好かれる」と敬遠される。しかし、今回紹介する天海杏菜(@kyuimuni)さんの「南さんはあざといい子」は、本当は憎めない、いい子だった――。今回は、あざとかわいいが生まれた制作秘話について話を聞く。
一見すると、計算高い「あざとい女子」に見える主人公の南さん。しかし、その印象は読み進めるほど大きく変わっていく。そんなギャップで読者を魅了しているのが、本作「南さんはあざといい子」だ。
作者の天海杏菜さんが、X(旧Twitter)へ投稿した漫画を編集者が目にしたことをきっかけに誕生したという本作。商業連載化の提案を受けた当時、天海さんは「こういうキャラクターは、かわいいしおもしろいな」という軽い気持ちで描いていたそう。
また、南さんのような「あざといい子」については、「あざとい系ぶりっ子のようで、実はまっすぐでめちゃくちゃいい子」と説明してくれた。さらに見どころについては、「南さん独特のハチャメチャな言動と、それに魅せられていく人々の人間模様です」と語る天海さん。「南さん以外のキャラクターたちも、みんな少しずつ、人と違うところがあって愛おしい…という気持ちを込めて描いている」と、登場人物たちへの愛情ものぞかせた。
話題となった「生麦生米〜」というセリフには、「爆笑した」という感想とともに、「アニメ化してほしい」といった声も続出。天海さんは「アニメ化やドラマ化は叶えたい夢のひとつ」と語る一方で、「まずはもっと人気を獲得していけるように頑張りたい」とのこと。
最初は苦手だと感じていたはずなのに、気づけば南さんから目が離せなくなっている…。そんな不思議な魅力が詰まった本作をぜひチェックしてみてほしい。
取材協力：天海杏菜(@kyuimuni)
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