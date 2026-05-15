【5/15〜17@渋谷】明治が舌のタイプに合った「塩ヨーグルト料理」を提供する無料体験型イベント開催

明治は、5月15日の「ヨーグルトの日」を記念した体験型POP UPイベント「塩で広がる簡単アレンジ ひと皿で満足できるヨーグルトへ。」を、5月15日（金）〜17日（日）の期間、ZeroBase渋谷で開催します。

あなたの舌はどんなタイプ？

「ヨーグルトの日」はヨーグルトの普及に大きく貢献した、ノーベル賞受賞免疫学者のイリヤ・メチニコフ博士の誕生日に由来するもの。

徐々に広がりつつある食事系ヨーグルト。ヨーグルトに塩を加えると、初めに感じる酸味が緩和されマイルドな印象になり、料理にも取り入れやすくなるといい、食材としての可能性を知ってもらおうという体験型イベントです。

会場で簡単な質問に答えると味覚診断ができます！

会場では、個人の味覚傾向や嗜好性を分析するアプリ「コレスキ」を使った嗜好性診断により、来場者の味覚傾向を診断します。

診断結果に応じて、「おやじ舌」・「うま舌」・「とんがり舌」・「甘舌」・「バランス舌」・「こども舌」の6つの味覚タイプに分類。診断結果に応じて、“あなたの舌に合った塩ヨーグルトメニュー”を無料で体験できます。

あなたの舌はどのタイプ？

提供メニューは、「サラダチキンとブロッコリーの塩ヨーグルト」「きんぴら味噌の塩ヨーグルト」「カレー塩ヨーグルト」など、“塩をひとつまみ加える”ことで広がる、新感覚のヨーグルトアレンジを用意します。

また、会場では大型ビジュアルや診断コンテンツなど、訪れた人が「自分の舌タイプ」を楽しくシェアしたくなる演出も。Z世代を中心に広がる診断コンテンツ人気と、パーソナライズ体験を掛け合わせた、新しい食体験イベントをチェックしてみてはいかがでしょうか。

開催前日にPRイベント

ゆうちゃみさん

開催日前日の14日に行われたPRイベントにはお笑いコンビ「アンガールズ」の田中卓志さん、山根良顕さん、タレントのゆうちゃみさんが参加しました。

田中さん(左)と山根さん

田中さん、山根さん、ゆうちゃみさんの3人が事前にアンケートに回答し、舌の味覚タイプを判定。田中さんと山根さんは「とんがり舌」、ゆうちゃみさんは「おやじ舌」という結果に。

各タイプの舌に合う料理として田中さん、山根さんには「きんぴら味噌の塩ヨーグルト」、ゆうちゃみさんには「サラダチキンとブロッコリーの塩ヨーグルト」が提供されました。

試食するゆうちゃみさん

試食した3人は「ヨーグルトがきんぴらをまとめていて美味しい（田中さん）」、「きんぴらの油とヨーグルトが合って食事になっている（山根さん）」、「めちゃくちゃ美味しい。ヨーグルトのすっきりとまろやかさがバランスが良い。サラダチキンなのでダイエットメニューにもいいかも（ゆうちゃみさん）」とコメント。意外なヨーグルトの食べ方に驚きながら舌鼓を打っていました。

試食する田中さん(左)と山根さん

実施概要

日時 2026年5月15日（金）〜5月17日（日） 11:00〜19:00 ※17日のみ18:00まで

会場 ZeroBase渋谷（東京都渋谷区道玄坂2-5-8 道玄坂下交差点そば）

アクセス：JR渋谷駅 ハチ公口より徒歩約3分、東急東横線／田園都市線／東京メトロ副都心線・半蔵門線 渋谷駅 A1出口より徒歩約1分

※駐車場のご用意はありません。お近くのパーキングをご利用ください。

参加費 無料

https://www.meijibulgariayogurt.com/special/yogurt-day/

【5/15〜17@渋谷】明治があなたの舌のタイプに合った「塩ヨーグルト料理」を提供する体験型イベント開催（6枚）