駒沢公園に36種の乾麺が大集合　1杯250円で食べ比べできる日本最大級のフードフェスが開催

東京・駒沢オリンピック公園で、「乾麺グランプリ2026」が開催される。2026年5月16日〜17日に行われ、36ものメニューが集結する日本最大級の乾麺フードフェスだ。1杯250円からというコスパの良さが魅力の、食べ比べが楽しいイベントだ。

全36メニューが集結！ No.1はどれ？

2026年5月16日〜17日に、東京の駒沢オリンピック公園中央広場にて開催される「乾麺グランプリ2026」。食品メーカー36社によるこだわりの一杯が登場する。

乾麺の祭典「The 乾麺グランプリ 2026 in Tokyo」

1杯250円の「こだわり乾麺部門」では、乾麺メーカーが各社の技術や知見を詰め込んで作った渾身の乾麺が集結。シンプルな一杯を食べ比べることで、その違いを楽しめそうだ。

そうめん、そば、うどん、中華麺など、ランナップは充実。地域や製法の違いも食べ比べのポイントだ。

1杯500円の「アレンジメニュー部門」では、食品メーカーが自ら考えた乾麺のアレンジメニューを堪能できる。焼きサバがのった“ばくだん麺”や、あずきやフルーツをトッピングした“きしめんクリームぜんざい”、流行りの麻辣湯風に仕上げた“ほうとう”など、斬新なメニューがずらり。

今回のイベントの出店メニューは、自宅でも再現できるよう、家庭用のレシピブックを配布するという。クックパッドのサイトでも過去の出店メニューを公開中。いつもと違う味を自宅でも試してみたい！

全36メニューご家庭用レシピを公開予定！

また、来場者による人気No.1を決める投票も実施するので、訪れた際はぜひお気に入りの乾麺メニューを探してみては。

特別ゲストによる1日3回のトークショー、クラフトビールも

期間中、1日3回行われるDEENヴォーカリスト・池森秀一さんのトークショー。池森さんは“そば愛好家”としても知られており、プロデュースしているカフェからそばを使用したスイーツも販売される。16日にはタレントの西村知美さん、17日には女優・モデルの永尾まりやさんが招かれ、ファンには嬉しい特別な時間を過ごすことができる。

〈トークショー〉そば愛好家のDEEN池森秀一さん×西村知美さん・永尾まりやさん

またステージでは、16日にねば〜る君、17日に永尾まりやさんプロデュースのアイドルグループ「SHAKEBE」が登場し、会場を盛り上げる。ミス揖保乃糸による就任後初のステージ披露も行われる。

ステージ情報

さらに、会場ではビール好きは見逃せない、麺とクラフトビールのペアリングも堪能できる。8種類のクラフトビールが登場し、1カップ500円で楽しめる。麺を食べて、お酒を飲んで、最高の休日になりそうだ。

乾麺×お酒、最強ペアリングを見つけよう

「The 乾麺グランプリ2026 in Tokyo」開催概要

開催日時：2026年5月16日・17日 10時〜18時 ※メニュー最終提供時間17時半

開催場所：駒沢オリンピック公園中央広場（東京都世田谷区駒沢公園1-1）

入場料：無料

販売価格：こだわり乾麺部門1杯250円、アレンジメニュー部門1杯500円

特設サイト：https://promotion.nippon-access.co.jp/event/kanmengp/

会場のようす

【画像】驚きの組み合わせも！ 王道シンプルから珍しいアレンジメニューまで（6枚）