

林芽亜里

林芽亜里が、映画『Erica -エリカ-』（15日公開、望⽉歩主演）でヒロインを務める。東京学生映画祭で審査員特別賞を受賞した自主映画「連鎖」を原案に宮岡太郎監督が劇場公開長編映画としてセルフリメイクしたサイコホラー。林はカフェで働く美しくも謎多き溝川エリカを演じる。林自身、サイコホラーは初挑戦で、狂気とピュアさの二面性を持った今回の難役を悩みながらも見事に演じ切っている。いわば役者として新たな一面を見せた作品でもあり、本作の撮影後に臨んだ『推しの殺人』（25年10月期読売テレビ・日本テレビ系）に大きな影響を与えた。そんな重要な作品とも言える本作の舞台裏を聞いた。

二面性

――出演が決まった時の心境を教えてください。

すごく嬉しかったです。以前、監督とは『年下彼氏２』（ABCテレビ・テレビ朝日）というドラマでご一緒させていただいて、また作品に携われること、そして前回とは違うジャンルの作品で皆さんに新しい表情をお見せできるんじゃないかというワクワク感がありました。――演じられた溝川エリカという役の印象は？

過去の経験からくる、悲しさや寂しさ、孤独という感情が、一般の人よりも高い基準にあるような、周りよりも感情が大きな女の子という印象でした。――エリカの人柄に共感や理解はできましたか？

理解しづらい部分もありましたが、彼女が抱く寂しさや孤独は私自身や誰もが持っている感情なので、共感できる部分もたくさんありました。ただ、愛してほしいという気持ちからなぜあのような行動（狂気）に至るのかという点は自分にはない部分だったので、彼女の気持ちに達するまでには時間がかかりました。――役と向き合う時間は長かったのでしょうか？

撮影自体は短期間でしたが、台本を頂いてから撮影に入るまでの時間が長く、エリカという役や作品について考える時間はたくさんありました。サイコホラーというジャンルも初めてだったので、準備から撮影が終わるまでの間は非常に濃く、記憶に残る期間となりました。――クランクインの様子はいかがでしたか？

長い期間、エリカと向き合っていたはずなのに、前日まで「どう演じればいいか」分からなくなってしまい、とても緊張していました。ですが、現場で分からないことは監督に相談し、実際に動いてみることで生まれたものもありました。初日はエリカとして様々な感情の波を感じた1日でした。――エリカの「二面性」についてはどう演じましたか？

エリカは感情の切り替えがはっきりしていて、可愛らしさと狂気的な部分の変化をちゃんと持たせることを本読みの段階から意識していました。そのうえで、監督から「もっとピュアで天真爛漫な女の子」というイメージを教わり、それを意識して演じたことで、狂気的な時との落差がより印象づけられたと出来上がった映像を見て思います。――感情の起伏が激しいのでどのシーンでどの感情か、撮影現場では混乱しそうですね。

台本は手放せませんでした。普段は台本を支度場において、現場に持っていかない作品も多いですが、今回は常に台本と共にいたいと思い、撮影現場にも持って行ってましたし、空き時間もずっとひらいていました。

『推しの殺人』へと

――バットの素振りシーンが印象的ですが、相当練習されましたよね？

「へなちょこな素振りではダメだ」と思い、家にはバットがないので日傘をバット代わりにして練習しました。本番では本物のバットを使用しましたが重くて、本番ギリギリまで必死に練習しすぎて手の皮がめくれた状態で挑みました。痛かったです…（笑）。――狂気的なエリカが宿っていたから乗り越えられたかもしれないですね。

そうかも知れないです（笑）エリカパワーで痛みを忘れて乗り切ることができました。――役と自分自身のバランスはどう取っていましたか？

撮影中は「自分が楽しくいてはダメかも」と思い詰めることもありましたが、家族や周囲から「楽しく生活していいんだよ」と言われたことで、エリカを集中して考える時間と、考えない時間のメリハリを大切にするようになりました。――クランクアップ後、役はすぐに抜けましたか？

抜けたのか抜けてないのか…（笑）撮影が終わってお花を頂いて家に帰って…。エリカの事も少し考えることはありましたが、大きな達成感がありそこで一旦区切りがついたと思います。――ご自身の演技にずっと自信が持てなかったそうですね。周囲から高い評価を受けていますが…。

嬉しいお言葉をたくさんいただくのですが、自分自身で自信を持つのは難しくて…でもすごく嬉しいです。――この作品の撮影を終えた後に『推しの殺人』だったそうですね。

そうなんです。『Erica -エリカ-』の経験が確実に活きていると思います。エリカで初めてのジャンルを経験し、大発狂するようなお芝居を通ったからこそ次につながった部分が多く、自分の中で大きなターニングポイントになりました。――最後に、映画の見どころを教えてください。

可愛らしい姿から狂気へと変わるエリカのスイッチ、その境目に注目して見ていただけると、より楽しんでいただけると思います。（おわり）スタイリスト：小西沙良ヘアメイク：鈴木海希子