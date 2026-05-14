5月13日に開かれた参議院決算委員会に、れいわ新選組の奥田ふみよ共同代表が出席。3分以上ノンストップで喋り続け、政府を激しく追求した。

【写真】気持ちよさそうに…“きのこ雲ランプ”物議のaespaを踊る奥田ふみよ議員

「原発」めぐりロシア・ウクライナ戦争にも言及

奥田氏の話の焦点は「原発」だ。中部電力が静岡県・浜岡原発の耐震設計について想定する地震データを改ざんしていた問題を取り上げ、「日本の電力会社はあまりに原発の事故や不備を隠したり、そもそもの数字を都合のいいように改ざんしたり、嘘をつきまくっている」「しかもそれを政府は見抜けない」と糾弾。

さらに、「見抜くつもりがないくらい、まるで放置プレイ状態のような現状です」と批判の言葉を並べた。

「奥田さんの話は、福島第一原発の事故から15年を経てもまだ“原子力緊急事態宣言”が解除されていないことにも及びました。現状を踏まえて、原子力防災担当大臣へ“二度と過酷事故を起こさないように、未然に万全を期して、あらゆる手段を尽くして防災する、まさにその点が大臣に問われている”と投げかけています」（全国紙政治部記者）

そして、ロシア・ウクライナ戦争でザポリージャ原発が真っ先に軍事制圧されたことを引き合いに出した奥田議員。国家間の武力紛争において原発がまず標的になると説明し、「『原発の核は平和利用』とは言いますが、一方で最終兵器として、原子爆弾として大量殺戮のために軍事利用される」「低濃縮か高濃縮かの違いだけで核は核なんです」と指摘した。

またもや“独演状態”になった奥田氏

そこから奥田氏は、さらにヒートアップ。高市政権に対して「この他国との緊張をわざわざ生んで軍拡を煽る高市政権、国民の命を守るのが務めなのに、やってることは真逆だと言いたい。人殺しの武器を買いまくったり、人殺しの武器を国内で作って海外に売り飛ばすような落ちぶれた商売を始めると意気込む日本。メイド・イン・ジャパンの武器で破壊された国は、必ずその国にやり返されますよ」と、過激な言葉を使って批判を続けた。

「奥田氏の過激な発言は、今回が初めてではありません。4月15日の参院憲法審査会では“政府自民党は恥を知れ！ 自民党は憲法を触る資格など微塵もない”と発言。同月22日の審査会で、発言に対して謝罪を求められましたが謝罪せず、なぜか“向かいの家に生活保護を受けているおじいちゃんが住んでいます”と、貧困問題について語り始めました。さらに改憲などにも言及し、結局5分間にわたる“独演”を続けています」（政治ジャーナリスト）

謝罪を求める声を無視し、自らの主張をひたすら喋り続けた奥田氏。同じく今回も独演状態になった彼女に、世間からは「パフォーマンスはもううんざり」「ここまで自分勝手、自己陶酔な意見を長々と聞くのしんどい」「不安や恐怖を煽るだけなら街頭演説で十分なんだよ」「ほんとに止まらないなこの人……ただ批判したいだけだろ」「お気持ち表明じゃなく政策を語ってくれよ」と呆れ声が上がっている。

発言内容よりも、感情的な主張に毎回批判が集まる奥田氏。“強い言葉”を使うのはれいわ新選組のお家芸なのかもしれないが、有権者との温度差は――。