伝統の技と現代の輝き！『大谷翔平 × 高崎だるま』
世界最大級のデジタルスポーツプラットフォームを運営するFanatics Inc.の日本法人、ファナティクス・ジャパン合同会社は、2026年5月15日（金）より、「大谷翔平×高崎だるま」のお申し込み受付をMLB公式オンラインショップ（https://www.mlbshop.jp/ja/）（以下「MLB SHOP」）にて開始する。
世界を舞台に、前人未到の二刀流で歴史を塗り替え続ける大谷翔平選手。その輝かしい活躍の裏には語られざる努力がある。幾度もの手術やリハビリ、周囲の逆風に立ち向かってきた姿は、まさに”不屈の精神” そのもの。大谷選手が切り拓く道と、日本の伝統工芸品「高崎だるま」が受け継ぐ「七転八起」の教え。時代を超えた二つの魂が共鳴し、特別なコラボレーションが実現した。
だるまは、200年以上にわたり人々の願いを託す存在として親しまれてきた。特に群馬県高崎市は日本一のだるまの生産地として知られ、現在も職人の手によって一つひとつ丁寧に作られている。本商品は、その長い歴史に磨かれた高崎だるまの伝統を礎に、匠の技で大谷選手の信念を刻んだ、伝統の技と現代の輝きが響き合う、至高の逸品だ。
世界を舞台に挑戦し続ける大谷選手の姿は、多くの人々に勇気と希望を与えている。不屈の「再起」、飽くなき「挑戦」、そして未来への「願い」。大谷選手と高崎だるまに共通するこれらの想いを形にした特別な逸品を楽しもう。
■販売サイト
MLB SHOP（https://www.mlbshop.jp/）
※お届け⽇は商品ページ上で確認のこと。
※お客様都合によるキャンセル、返品、交換は受け付けていない。
※受注商品や予約商品と買い合わせの場合、すべて揃ってからの発送となる。
※注⽂が殺到した場合や、天候・災害などで交通網に影響がある場合、お届けが遅延する場合がある。予めご了承のこと。
■商品ページト
https://www.mlbshop.jp/ja/c-18737
申込受付期間｜2026年5月15日（金）12:00〜2026年5月29日（金）12:00
※予定数量に達し次第、予告なく受注終了となる場合がある。
※お申込み方法、送料その他手数料や商品の配送方法につきましては商品ページを確認のこと。
■商品情報
大谷翔平×高崎だるま
1. 白青だるま2種セット ※900セット数量限定生産
価格 ｜27,500円（税込）
商品内容｜白だるま×1個、青だるま×1個、フィールド台座× 2個、商品紹介冊子×1
サイズ ｜・だるま本体（約）：高さ12cm
・フィールド台座（約）：縦14.3cm×横14.3cm×高さ1cm
※青だるまは2種セットでのみ販売。
2. 白だるま（単体）
価格 ｜11,000円（税込）
※受注生産となるが、予定数に達した場合は受付を終了する。
商品内容｜白だるま×1個、商品紹介冊子×1
サイズ ｜だるま本体（約）：高さ12cm
3. グレーだるま（単体）
価格 ｜11,000円（税込）
※受注生産となるが、予定数に達した場合は受付を終了する。
商品内容｜グレーだるま×1個、商品紹介冊子×1
サイズ ｜だるま本体（約）：高さ12cm
4. フィールド台座（単品）
価格 ｜2,420円（税込）
※受注生産となるが、予定数に達した場合は受付を終了する。
商品内容｜フィールド台座×1個
サイズ ｜・台座（約）：縦14.3cm×横14.3cm×高さ1cm
・素材：MDF、ポリプロピレン、ポリエチレン
■商品詳細
I. ユニフォームをイメージした「3色のだるま」
3色のだるまは、大谷翔平選手が着用する「ホーム（白）」「ロード（グレー）」「スプリングトレーニング（青）」の3種類のユニフォームをイメージしている。それぞれ、ロサンゼルス・ドジャース大谷翔平選手の強さと進化を支える欠かせない象徴だ。
〇ホーム（白）
勝利が息づく伝統の白。歴史を守り、まだ見ぬ高見を目指す矜持
〇ロード（グレー）
敵地での過酷な戦いに挑み、勝利を掴み取る不屈の精神
〇スプリングトレーニング（青）
新シーズンの幕開けを告げる躍動や未来を切り拓く希望
II. 金のMLBロゴが刻まれた特別仕様
大谷翔平選手のユニフォームの背面に刻まれた「金」のMLBロゴ。これは前シーズンのMVP、サイ・ヤング賞、新人王というに最高位の栄誉を手にした選手だけに与えられる特別な証。MLB全選手の中で、わずか6名のみが手にすることのできる名誉の証。その誇り高き金のMLBロゴをダルマの背中にも表現している。
III. 勝負の舞台をイメージした特製台座
だるまが座るこの台座は、戦いの場であるフィールドをイメージした。人工芝を使用し、枠には「LA」の文字。この大谷翔平×だるまのために作られた完全オリジナルの特製台座。この台座にだるまを置くと、フィールドの緊張感、躍動感がより湧き上がる。祈りと挑戦が交差するフィールド台座をだるまと一緒に楽しもう。
Major League Baseball trademarks and copyrights are used with permission of Major League Baseball. Visit MLB.com.
■MLB公式オンラインショップ
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世界を舞台に、前人未到の二刀流で歴史を塗り替え続ける大谷翔平選手。その輝かしい活躍の裏には語られざる努力がある。幾度もの手術やリハビリ、周囲の逆風に立ち向かってきた姿は、まさに”不屈の精神” そのもの。大谷選手が切り拓く道と、日本の伝統工芸品「高崎だるま」が受け継ぐ「七転八起」の教え。時代を超えた二つの魂が共鳴し、特別なコラボレーションが実現した。
世界を舞台に挑戦し続ける大谷選手の姿は、多くの人々に勇気と希望を与えている。不屈の「再起」、飽くなき「挑戦」、そして未来への「願い」。大谷選手と高崎だるまに共通するこれらの想いを形にした特別な逸品を楽しもう。
■販売サイト
MLB SHOP（https://www.mlbshop.jp/）
※お届け⽇は商品ページ上で確認のこと。
※お客様都合によるキャンセル、返品、交換は受け付けていない。
※受注商品や予約商品と買い合わせの場合、すべて揃ってからの発送となる。
※注⽂が殺到した場合や、天候・災害などで交通網に影響がある場合、お届けが遅延する場合がある。予めご了承のこと。
■商品ページト
https://www.mlbshop.jp/ja/c-18737
申込受付期間｜2026年5月15日（金）12:00〜2026年5月29日（金）12:00
※予定数量に達し次第、予告なく受注終了となる場合がある。
※お申込み方法、送料その他手数料や商品の配送方法につきましては商品ページを確認のこと。
■商品情報
大谷翔平×高崎だるま
1. 白青だるま2種セット ※900セット数量限定生産
価格 ｜27,500円（税込）
商品内容｜白だるま×1個、青だるま×1個、フィールド台座× 2個、商品紹介冊子×1
サイズ ｜・だるま本体（約）：高さ12cm
・フィールド台座（約）：縦14.3cm×横14.3cm×高さ1cm
※青だるまは2種セットでのみ販売。
2. 白だるま（単体）
価格 ｜11,000円（税込）
※受注生産となるが、予定数に達した場合は受付を終了する。
商品内容｜白だるま×1個、商品紹介冊子×1
サイズ ｜だるま本体（約）：高さ12cm
3. グレーだるま（単体）
価格 ｜11,000円（税込）
※受注生産となるが、予定数に達した場合は受付を終了する。
商品内容｜グレーだるま×1個、商品紹介冊子×1
サイズ ｜だるま本体（約）：高さ12cm
4. フィールド台座（単品）
価格 ｜2,420円（税込）
※受注生産となるが、予定数に達した場合は受付を終了する。
商品内容｜フィールド台座×1個
サイズ ｜・台座（約）：縦14.3cm×横14.3cm×高さ1cm
・素材：MDF、ポリプロピレン、ポリエチレン
■商品詳細
I. ユニフォームをイメージした「3色のだるま」
3色のだるまは、大谷翔平選手が着用する「ホーム（白）」「ロード（グレー）」「スプリングトレーニング（青）」の3種類のユニフォームをイメージしている。それぞれ、ロサンゼルス・ドジャース大谷翔平選手の強さと進化を支える欠かせない象徴だ。
〇ホーム（白）
勝利が息づく伝統の白。歴史を守り、まだ見ぬ高見を目指す矜持
〇ロード（グレー）
敵地での過酷な戦いに挑み、勝利を掴み取る不屈の精神
〇スプリングトレーニング（青）
新シーズンの幕開けを告げる躍動や未来を切り拓く希望
II. 金のMLBロゴが刻まれた特別仕様
大谷翔平選手のユニフォームの背面に刻まれた「金」のMLBロゴ。これは前シーズンのMVP、サイ・ヤング賞、新人王というに最高位の栄誉を手にした選手だけに与えられる特別な証。MLB全選手の中で、わずか6名のみが手にすることのできる名誉の証。その誇り高き金のMLBロゴをダルマの背中にも表現している。
III. 勝負の舞台をイメージした特製台座
だるまが座るこの台座は、戦いの場であるフィールドをイメージした。人工芝を使用し、枠には「LA」の文字。この大谷翔平×だるまのために作られた完全オリジナルの特製台座。この台座にだるまを置くと、フィールドの緊張感、躍動感がより湧き上がる。祈りと挑戦が交差するフィールド台座をだるまと一緒に楽しもう。
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