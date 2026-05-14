「出没！アド街ック天国」（テレビ東京系列、毎週土曜9時放送）が、2026年5月16日から5週連続で西武線沿線を大特集します。第1弾の「所沢駅」を皮切りに、「東長崎駅」「飯能駅」「西武多摩川線」「池袋の30年」と、西武線の魅力的な街並みやディープなスポットが紹介されます。放送に合わせて西武鉄道では、車内の中づりポスターを番組デザインで埋め尽くしたコラボ電車の運行や駅構内でのサイネージ広告を展開し、沿線を「アド街」一色に染め上げます。本記事では、沿線住民や鉄道ファンの間で話題を呼んでいるこの連動企画番組の見どころや、駅を彩るコラボの詳細をお届けします。

5週連続！西武線沿線のディープな魅力を深掘り

テレビ東京の人気番組「出没！アド街ック天国」の同一鉄道会社沿線特集・第3弾として、今回は西武池袋線と西武多摩川線が選ばれました。放送予定は以下の通りです。

・5月16日：所沢駅（埼玉県所沢市）

・5月23日：東長崎駅（東京都豊島区）

・5月30日：飯能駅（埼玉県飯能市）

・6月6日：西武多摩川線

・6月13日：池袋の30年（東京都豊島区）

【参考記事】ムーミン屋敷からジップラインまで【2026年最新】「ムーミンバレーパーク」のおすすめスポットやグルメ･限定グッズを現地レポ（埼玉 飯能市） https://tetsudo-ch.com/13027244.html

「西武多摩川線」イメージ（©テレビ東京・ハウフルス）

第1弾「所沢駅」の見どころ

5月16日の午後9時からの放送では、西武新宿線と西武池袋線が交差する西武線の要所「所沢駅」にスポットを当てます。

近年進化を続ける駅周辺の楽しいスポットから、名物立ち食いそばや「ラッキーパンダ」、さらに松井稼頭央氏が通う美容室での現役時代秘話など、幅広い切り口で街の魅力に迫ります。ゲストには松井稼頭央氏、土屋礼央氏、新川優愛氏を迎え、VTRにはオードリー春日俊彰氏も登場します。

【主な内容】

駅ホームで長年愛される名物立ち食いそば、閑静な住宅街に”うすらの卵”料理専門店、イートイン併設に改装☆精肉店のコロッケ、会うと幸せに!?人気者”ラッキーパンダ”、原宿っぽい商店街に吞兵衛の巨大オアシス、方向がバグる!?西武池袋線S字カーブの謎、横丁&若者の出店を支える☆コワモテ店主、オードリー春日もファン♪名物焼きだんご、新境地!?ペペロンチーノ”武蔵野うどん”、松井稼頭央が常連の美容室に現役時代”マル秘”話

【ゲスト】 松井稼頭央、新川優愛、土屋礼央

【VTRゲスト】 春日俊彰（オードリー）

西武鉄道所沢車両工場跡地に建つ大型商業施設「エミテラス 所沢」（画像：PIXTA）

コラボ電車や限定ポスターで西武線が「アド街」一色に！

番組放送を記念して、西武鉄道では大規模なジャック企画を実施します。

西武線中づり貸切電車

5月11日から6月7日まで、西武池袋線（10両1編成）と西武多摩川線（4両1編成）で、中づりポスターを「アド街」がジャックします。出演者が駅に現れるようなデザインと、ご当地キャッチコピーは必見です。

西武線中づりイメージ（©テレビ東京・ハウフルス）

スマイル・ステーションビジョンA広告＆駅貼りポスター

5月11日から5月17日の期間、西武鉄道池袋駅地上改札内のサイネージで限定動画を公開します。また、5月11日から6月7日まで、出没エリアとなる各駅（所沢、東長崎、飯能、西武多摩川線各駅、池袋）にオリジナルポスターが掲出されます。

鉄道×街歩き番組の相乗効果に期待

「アド街」のような街歩き番組と鉄道会社のコラボレーションは、単なるPRにとどまらず、沿線価値の向上やマイクロツーリズムの促進に大きく貢献します。特に今回は、都心へのアクセス拠点である所沢や池袋だけでなく、ローカルな魅力を持つ西武多摩川線まで網羅している点が秀逸です。テレビで紹介されたディープな情報をきっかけに、実際に列車に乗って街を訪れる人が増えれば、駅ナカや沿線商店街への経済効果も大いに期待できるでしょう。

魅力あふれる西武線沿線の街々。番組を楽しんだ後は、コラボ電車に揺られながら、紹介されたスポットを実際に訪れてみてはいかがでしょうか？新たな発見があなたを待っているかもしれません。

（画像：©テレビ東京・ハウフルス）

鉄道チャンネル編集部

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