「今日好き」村谷はるな、この春始めたことは？20歳迎えた心境明かす「内面も含めて綺麗で素敵な大人の女性に」【モデルプレスインタビュー】
【モデルプレス＝2026/05/14】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた村谷はるなが、北海道のファッションイベント『UP-T Presents SAPPORO COLLECTION 2026 SPRING／SUMMER』（5月17日開催＠札幌コンベンションセンター）のフィッティング会場にて、モデルプレスのインタビューに応じ、この春始めたことや札幌の思い出、夢を叶える秘訣について語った。
【写真】「今日好き」20歳美女、ミニワンピースで美脚スラリ
― この春始めたことはありますか？
最近、パーソナルジムに通い始めました。20歳になったので、外見だけでなく内面も含めて綺麗で素敵な大人の女性になりたいと思っていて、自分磨きのために頑張っています。
― サツコレ／札幌の思い出はありますか？
前回札幌に行かせていただいたときに、地元の山口県と少し似ている雰囲気を感じたんです。自然が豊かだったり、海鮮が美味しかったり、どこか身近で落ち着く場所だなと思って、そこから札幌が大好きになりました。今回も、札幌ならではの美味しいものをたくさん食べて帰りたいです！
― 夢を叶える秘訣（夢を叶えるために必要だと思うこと）を教えてください。
何事にも積極的に挑戦することが大事だと思っています。失敗が怖くてチャレンジしないよりも、失敗してでも挑戦した方が絶対に後悔しないと思うので、「まずはやってみる」という気持ちを大切にしています。
私がこの活動を始めたきっかけも、女子高生ミスコンへの挑戦でした。そのときも深く考えすぎず、「とりあえずやってみよう」という気持ちで一歩踏み出したんです。その挑戦があったからこそ、今こうして自分のやりたいお仕事や好きなことに挑戦できているので、やっぱりチャレンジ精神はすごく大事だなと思います。
今をときめくモデルやアーティスト、地元北海道出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「サツコレ」。24回目を迎える今回は「STARLIGHT」をテーマに、とうあ、希空、MINAMI、FRUITS ZIPPER櫻井優衣、IS:SUE、超ときめき◆宣伝部（※◆はハートマーク）らが出演する。（modelpress編集部）
生年月日：2006年5月7日
出身地：山口県
身長：167cm
趣味／特技：韓国メイク／弓道
【Not Sponsored 記事】
◆村谷はるな、この春始めたことは？
― この春始めたことはありますか？
最近、パーソナルジムに通い始めました。20歳になったので、外見だけでなく内面も含めて綺麗で素敵な大人の女性になりたいと思っていて、自分磨きのために頑張っています。
― サツコレ／札幌の思い出はありますか？
前回札幌に行かせていただいたときに、地元の山口県と少し似ている雰囲気を感じたんです。自然が豊かだったり、海鮮が美味しかったり、どこか身近で落ち着く場所だなと思って、そこから札幌が大好きになりました。今回も、札幌ならではの美味しいものをたくさん食べて帰りたいです！
◆村谷はるなの夢を叶える秘訣
― 夢を叶える秘訣（夢を叶えるために必要だと思うこと）を教えてください。
何事にも積極的に挑戦することが大事だと思っています。失敗が怖くてチャレンジしないよりも、失敗してでも挑戦した方が絶対に後悔しないと思うので、「まずはやってみる」という気持ちを大切にしています。
私がこの活動を始めたきっかけも、女子高生ミスコンへの挑戦でした。そのときも深く考えすぎず、「とりあえずやってみよう」という気持ちで一歩踏み出したんです。その挑戦があったからこそ、今こうして自分のやりたいお仕事や好きなことに挑戦できているので、やっぱりチャレンジ精神はすごく大事だなと思います。
◆「サツコレ2026SS」テーマは「STARLIGHT」
今をときめくモデルやアーティスト、地元北海道出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「サツコレ」。24回目を迎える今回は「STARLIGHT」をテーマに、とうあ、希空、MINAMI、FRUITS ZIPPER櫻井優衣、IS:SUE、超ときめき◆宣伝部（※◆はハートマーク）らが出演する。（modelpress編集部）
◆村谷はるな（むらたに・はるな）プロフィール
生年月日：2006年5月7日
出身地：山口県
身長：167cm
趣味／特技：韓国メイク／弓道
【Not Sponsored 記事】