ただ茹でるだけで驚くほど旨い。酒徒流『きくらげの辛子だれ』のコリコリ食感が最高

コリコリ、ムチッ。独特の食感が楽しい「きくらげ」。乾物なのでストックしやすく、あと一品ほしいときにも頼れる存在です。

そんなきくらげをシンプルに味わうなら、中国料理研究家・酒徒さんイチ押しの「きくらげの辛子だれ」をぜひ。ゆでたきくらげにピリッと刺激的なたれを合わせれば、これが止まらないおいしさ。あとを引く辛みがクセになります。

『きくらげの辛子だれ』のレシピ

材料（2〜3人分）

きくらげ（乾燥）……20g

〈たれ〉

黒酢……大さじ1

しょうゆ……大さじ1

砂糖……ひとつまみ

練り辛子……好きなだけ

作り方

（1）きくらげは砂糖小さじ1（分量外）を加えたたっぷりのぬるま湯に20分浸してもどし、石づきを切る。2分ゆで、ざるに上げて水けをきり、器に盛る。

（2）小碗にたれを作る。黒酢、しょうゆ、砂糖を混ぜたら、練り辛子を加えてさらに混ぜる。辛さはお好みで。器に添えたらでき上がり。

ゆでてあえるだけなのに、驚くほどおいしい！ ストックきくらげが、ますます手放せなくなりそうです。

（2024『オレンジページcooking』おうち中華より）