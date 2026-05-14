この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「マシロのズボラ節約ごはん」が、「ハンバーグは、焼かない。触らずレンジ9分で完成｜濃厚チーズハンバーグ」と題した動画を公開しました。フライパンを使わず、手も汚さずに電子レンジだけで完結する、画期的なハンバーグのレシピを紹介しています。



動画の最大の特徴は、ポリ袋の「アイラップ」を活用する点です。合い挽き肉や絹豆腐、ハサミで細かくカットしたエノキなどの材料をすべて袋に入れ、外側から揉み込むことで「手が汚れないって素晴らしい」と手軽さをアピールしています。さらに、卵やパン粉を使わず、片栗粉をつなぎにするのもポイントです。



生地がまとまったら耐熱容器に移し、袋越しに平らにならします。その上に直接ケチャップと、隠し味である焼肉のタレをのせて混ぜ合わせ、洗い物を極力減らす工夫を見せました。レンジで加熱した後、とろけるチーズを乗せて再度加熱すれば完成です。動画の最後には、ソースが煮詰まった熱々のハンバーグをすくい上げ、「もう、フライパンには戻れない」とその仕上がりに大満足の様子が収められています。



忙しい日の夕食や、洗い物を減らしたい時にぴったりの一品。ぜひこのレシピを試してみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］

・合い挽き肉 200g

・絹豆腐 150g

・エノキ 100g

・片栗粉 大さじ2

・コンソメ 小さじ1

・塩胡椒 適量

・ケチャップ 大さじ2

・焼肉のタレ 大さじ1

・とろけるチーズ 2枚

・パセリ お好みで



［作り方］

1. ポリ袋（アイラップなど）を広げ、合い挽き肉、絹豆腐、ハサミで細かく切ったエノキを入れる。

2. 片栗粉、コンソメ、塩胡椒を加え、袋の上からしっかりと揉み込んで混ぜ合わせる。

3. 生地がまとまったら耐熱容器に移し、袋越しに押し付けるようにして平らにならす。

4. 生地の上にケチャップと焼肉のタレをかけ、スプーンでお肉の上に直接混ぜ広げて濃厚デミソースを作る。

5. ふんわりとラップをして、電子レンジで加熱する（500Wで8分、または600Wで7分）。

6. 加熱後ラップを外し、とろけるチーズを2枚乗せる。

7. ラップ無しで再度電子レンジで加熱する（500Wで3分、または600Wで2分）。

8. お好みでパセリを散らして完成。