警戒心の強い猫が、山での孤独な生活を経て心を開く姿が反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は5000回を超え「少しずつ心開いてくれてますね」「いっぱい甘えてね」といったコメントが集まっています。

【動画：山に捨てられ、人間をひどく怖がっていた猫…保護されて時間が経つと→別猫のような『現在の様子』に感動】

山でひとりぼっちだった猫

YouTubeアカウント「人生はねこだらけ【動物愛護団体キーテイル代表チャンネル】」に投稿されたのは、保護猫が心を開いていく様子です。投稿者さんたちが保護猫活動をしていた山に、一匹の猫が捨てられていたそうです。それが「茜」ちゃんでした。非常に警戒心が強く、投稿者さんたちが何度も山へ通うことで、ようやく姿を確認し保護できたといいます。

本当は甘えたかった

保護された当初の茜ちゃんは、人を激しく怖がり、おやつを食べる時も常に警戒を解かなかったそうです。近づくと耳を伏せてしまうほどでしたが、優しい声掛けを続けるうちに、少しずつ心を開き始めました。

次第に体を触らせてくれるようになり、可愛らしい声でお返事やスリスリまでしてくれるようになったそうです。過酷な山で一人きりで過ごしていた茜ちゃんが、本当はどれほど寂しく、甘えたかったのかと思うと胸に迫るものがあります。

目指すは幸せな家猫

最近は自分から「なでて」とせがむほど甘えん坊になり、家猫としての階段を順調に登っているそうです。投稿者さんは、茜ちゃんがこれからもっと甘えさせてくれる里親さんに出会い、幸せな家猫になれることを心から願っているそうです。

動画には「助けてくれる人が居て今も命があり元気で居るって尊い事だと、改めて思いました」「人間を信じるようになり、甘えている茜ちゃんが愛おしいです」「ねこさんも、優しくナデナデしてほしいものね」といったコメントが寄せられています。

YouTubeアカウント「人生はねこだらけ【動物愛護団体キーテイル代表チャンネル】」では、野良猫がゼロになるための保護猫活動の様子が投稿されています。

写真・動画提供：YouTubeアカウント「人生はねこだらけ【動物愛護団体キーテイル代表チャンネル】」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。