電車内や駅構内などで10代の少女のスカート内を撮影するなどした疑いで、無職の男がきょう（14日）逮捕されました。

【写真を見る】「盗撮するも光量足りず…」10代女性2人に対して性的姿態等撮影や撮影未遂、お尻をなでるみだらな行為をした疑いで無職の男（47）を逮捕「自分の意志が弱く、欲望に負ける」【岡山】

性的姿態等撮影や性的姿態等撮影未遂、岡山県迷惑行為防止条例違反（卑わい行為の禁止）の疑いで逮捕されたのは、倉敷市真備町箭田の無職の男（47）です。

警察によりますと、男は今年（2026年）3月1日午前8時5分ごろ、駅構内で女性（10代）の背後に近づき、スマートフォンでスカート内の動画を盗撮した疑いが持たれています。

その5日後、別の女性にも

また、3月6日午前7時ごろ、走行中の電車内で別の女性（10代）の背後に近づき、同様のスマートフォンでスカート内の動画を撮影しようとしましたが、スカート内が暗く光量が足りず、その目的を遂げなかったということです。男はこの女性のお尻をなでる、みだらな行為を行った疑いも持たれています。

警察は不審者情報をもとに警戒していた

警察が、電車内での不審者情報をもとに現場で警戒していたところ、男が女性のお尻をなでる現場を確認したため、スマートフォンのデータを確認し、取り調べなどの捜査を行って容疑を特定し、きょう（14日）逮捕したということです。

男は「欲望に負ける」などと容疑を認めている

男は動機について「自分の意志が弱く、欲望に負ける」と話し、警察の調べに対しては、「間違いない」と容疑を認めているということです。



男のスマートフォンの中には、2022年から今年（2026年）にかけて、2,300件以上の盗撮とみられる動画や静止画が保存されていて、警察は、余罪の有無も含めて捜査を進めています。