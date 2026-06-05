金沢市職員がひき逃げ容疑で逮捕される4日、石川県の金沢市の職員（58歳）が道路を横断していた10代の女性をはねて、けがをさせたにも関わらず、その場から走り去ったとして、ひき逃げなどの疑いで逮捕されました。「人をひいたという認識ない」警察の調べに対し「人をひいたという認識はない」と容疑を否認しているということです。ひき逃げなどの疑い逮捕されたのは、58歳の金沢市の男性職員です。男性職員は4日午後0時20分ごろ