5月29日に公開された映画『TOKYO BURST-犯罪都市-』で見せた俳優・福士蒼汰の“ビジュアル激変”が、SNSで大きな話題を呼んでいる。【写真】「色気えぐい」“ものすごい胸板”の福士蒼汰福士蒼汰「色気えぐい」ムキムキひげ面きっかけとなったのは、映画の場面写真や関連映像。そこに映る福士は、これまでの爽やかなイケメン俳優というイメージとは一線を画す姿だった。短髪に髭をたくわえ、厚みを増した上半身からは圧倒的