医師免許のないペルー国籍の男性に医療行為をさせた疑いで、福岡市中央区の産婦人科クリニックの院長と男性が書類送検されました。医師法違反の疑いで書類送検されたのは、福岡市中央区小笹の「ガーデンヒルズ ウィメンズクリニック」の70代の男性院長と、クリニックで勤務していたペルー国籍の60代の男性です。捜査関係者によりますと、院長は2023年、ペルー国籍の男性が医師免許を持っていないにもかか