BTSジョングクが真っ赤な高級バイクを購入＆納車に歓喜！「絶対カッコいい」「目立つ」と反響

【動画】颯爽とバイクを乗りこなすBTSジョングク／購入したスーパーバイクシリーズ

BTSのJUNG KOOK（ジョングク）が、Instagramのストーリーズを更新。赤いバイクを購入し、注目を集めている。

■BTSジョングクがドゥカティのスーパーバイクを購入！

JUNG KOOKが購入したのは、イタリアの名門、Ducati（ドゥカティ）の「Panigale V4」で、“ドゥカティ・レッド”をベースにした、スーパーバイクだ。JUNG KOOKは、待ちわびていたかのように韓国語で「来た…」と添えた。

BTS JUNG KOOKのストーリーズをチェック！

https://www.instagram.com/stories/mnijungkook/

バイク好きで知られるJUNG KOOKは、BTSのニューアルバム『ARIRANG』に収録されている「Hooligan」に合わせ、颯爽とバイクを乗りこなす姿を披露。JIMIN（ジミン）とのトラベルバラエティー『Are You Sure?!』にも、バイクを楽しむ姿が収められていた。

SNSには「黒に乗るイメージだったけど赤も素敵」「納車が嬉しくてIGにアップするグクが可愛い」「目立つ！」「乗ってる姿見たいな」「赤いバイクってなんか意外」「かっこいいー！」「これ乗りこなすグク絶対カッコいい」など、世界中のファンから反響が寄せられている。

■動画：BTSジョングクが購入したスーパーバイクシリーズ